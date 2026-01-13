Kärcher Rain System Hose
Kärcher Rain System® šļūtene nodrošina Kärcher Rain System® ar ūdeni. Tieši pie šļūtenes var piestiprināt dažādus regulējamus piederumus.
Kärcher Rain System® šļūtene ir galvenā Kärcher Rain System® sastāvdaļa. Tā vienmērīgi sadala ūdeni sistēmā. Pilienveida, blīvējošos un smidzināšanas piederumus var viegli piestiprināt pie šļūtenes. Šļūteni var saīsināt pēc vajadzības un pagarināt ar I-veida gabalu palīdzību vai sazarot ar T-veida gabaliem. Piemēram, mitrināšanas šļūteni var savienot ar šļūtenes galu. Šļūtenes garums ir 10 m. Spiedienizturīgā pītā armatūra nesatur ftalātus, kadmiju, bāriju un svinu, tāpēc ir nekaitīga veselībai. Ārējais slānis, kas ir izturīgs pret laika apstākļiem un UV starojumu aizsargā šļūteni, bet necaurspīdīgais starpslānis novērš aļģu veidošanos šļūtenē. Šļūtene ir ļoti viegli montējama, un tai nav nepieciešami nekādi instrumenti. Kärcher Rain System® apvieno mikro-pilināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības, darbojas ar spiedienu līdz 4 bar un izmanto 1/2 "šļūteni ar pilienveida un smidzināšanas piederumiem.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher Rain System® ūdens padeves šļūtene
- Mitrināšanas sprauslas, caurumu noslēdzēju un smidzināšanas sprauslas var viegli piestiprināt.
Kvalitatīva dārza šļūtene
- Draudzīgs videi un nav kaitīgs veselībai
Bez kadmija, bārija un svina
6 gadu garantija
- Izturība
Izturība pret augstu temperatūru no -20 līdz +65°C
- Izturīga
Necaurspīdīgs starpslānis
- Novērš aļģu veidošanos šļūtenē
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
- Viegli un ērti izmantojama
- Garantēta izturība.
Kvalitatīva 3 slāņu dārza šļūtene
- Īpaši elastīgs ieklāšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″
|Šļūtenes garums (m)
|10
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|262 x 258 x 70
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes