Mikrosmidzinšanas sprauslas

Mikrosmidzināšanas sprauslas ar integrētu adatu var piestiprināt jebkurā Kärcher Rain System® šļūtenes vietā. Regulējamo mikrosmidzinātāju var pielāgot pēc vajadzības.

Mikrosmidzināšanas sprauslas ir daļa no Kärcher Rain System®. Tās var piestiprināt jebkur uz Kärcher Rain System® šļūtenes. Pievienošana ir ātra, vienkārša un nav vajadzīgi instrumenti. Sprauslas adatu vienkārši iedur šļūtenē un aizver stiprinājumu, smidzināšanas sprausla ir stingri piestiprināta pie šļūtenes. Smidzināšanas leņķi var noregulēt horizontāli un vertikāli, pateicoties regulējamai galviņai. Lai lieki netērētu ūdeni, sprauslas ūdens daudzumu var noregulēt no 0 līdz 55 l / h atbilstoši vajadzībām. Efektīvā Kärcher Rain System® laistīšanas sistēma darbojas ar 4 bāru spiedienu, tai ir 1/2" šļūtene ar mitrināšanas un izsmidzināšanas sprauslām un tā apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības. Kärcher Rain System® var pielāgot gandrīz jebkuram dārzam un tā lieliski darbojas ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
Fiksācija uz Kärcher Rain System® šļūtenes
  • Elastīga, precīza uzstādīšana
Ūdens daudzums ir regulējams
  • Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
Adata integrēta sprauslā
  • Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
Regulējama smidzināšanas galviņa
  • Vienkārša smidzināšanas leņķa regulēšana
Dažādas sprauslu galviņas
  • Dažādi smidzināšanas leņķi precīzai laistīšanai
Aizvietojama sprausla
  • Sprauslas var vienkārši uzlikt un noņemt atbilstoši vajadzībām
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 4
Izejas tilpums pie 4 bāriem (l/h) 55
Krāsa dzeltena
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 15 x 24 x 54

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Mikrosmidzināšanas sprauslas 360°: 1 Gabals(i)
  • Mikrosmidzināšanas sprauslas 180°: 2 Gabals(i)
  • Mikrosmidzināšanas sprauslas 90°: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ūdens daudzums ir regulējams
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
