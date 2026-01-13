T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju
T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju savieno 3 Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes. Savienojuma sāni ir regulējami un lieliski piemēroti mitrināšanas šļūtenes pievienošanai.
T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju ir daļa no Kärcher Rain System®. Tas savieno trīs Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes savā starpā un ļauj izveidot divas neatkarīgas šļūteņu līnijas. Tas nozīmē, ka sistēmu var lieliski pielāgot individuālām prasībām. T-veida savienojuma sānu atzars ir ar regulējamu spiedienu, un tas ir lieliski piemērots, lai to savienotu ar mitrināšanas šļūteni. Šļūteni ir ārkārtīgi viegli uzstādīt, neizmantojot instrumentus. Šļūteni vienkārši pievieno T-veida savienojumam un nostiprina, izmantojot uzgriezni. Efektīvā Kärcher Rain System® apvieno mitrināšanas un parasto laistīšanas sistēmu priekšrocības, darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem un piedāvā 1/2 collu šļūteni ar mitrināšanas un smidzināšanas sprauslām. Kärcher Rain System® var individuāli pielāgot gandrīz jebkura veida dārzam un lieliski darbojas kopā ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Īpašības un ieguvumi
Regulējams sānu atzars
- Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
- Sānu daļa ir ideāli piemērota mitrināšanas šļūtenes pievienošanai
T-veida savienojums ar trīs savienojumiem
- Kärcher Rain System® šļūtenes un mitrināšanas šļūtenes savienošanai.
Ergonomiska forma
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|108 x 102 x 33
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ūdens daudzums ir regulējams
