T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju

T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju savieno 3 Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes. Savienojuma sāni ir regulējami un lieliski piemēroti mitrināšanas šļūtenes pievienošanai.

T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju ir daļa no Kärcher Rain System®. Tas savieno trīs Kärcher Rain System® šļūtenes vai mitrināšanas šļūtenes savā starpā un ļauj izveidot divas neatkarīgas šļūteņu līnijas. Tas nozīmē, ka sistēmu var lieliski pielāgot individuālām prasībām. T-veida savienojuma sānu atzars ir ar regulējamu spiedienu, un tas ir lieliski piemērots, lai to savienotu ar mitrināšanas šļūteni. Šļūteni ir ārkārtīgi viegli uzstādīt, neizmantojot instrumentus. Šļūteni vienkārši pievieno T-veida savienojumam un nostiprina, izmantojot uzgriezni. Efektīvā Kärcher Rain System® apvieno mitrināšanas un parasto laistīšanas sistēmu priekšrocības, darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem un piedāvā 1/2 collu šļūteni ar mitrināšanas un smidzināšanas sprauslām. Kärcher Rain System® var individuāli pielāgot gandrīz jebkura veida dārzam un lieliski darbojas kopā ar SensoTimer, lai nodrošinātu laistīšanu tikai tad, ja tā ir nepieciešama.

Īpašības un ieguvumi
Regulējams sānu atzars
  • Mērķtiecīga un uz vajadzībām balstīta augu laistīšana.
  • Sānu daļa ir ideāli piemērota mitrināšanas šļūtenes pievienošanai
T-veida savienojums ar trīs savienojumiem
  • Kärcher Rain System® šļūtenes un mitrināšanas šļūtenes savienošanai.
Ergonomiska forma
  • Viegli lietojama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. spiediens (bar) 4
Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 108 x 102 x 33

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • T-veida savienojums ar ūdens plūsmas regulāciju: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ūdens daudzums ir regulējams
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
Piederumi
