Soaker Hose

10 m garā mitrināšanas šļūtene ir lieliski piemērota dzīvžogu un krūmu efektīvai laistīšanai. Šļūtenē nav ftalātu un to var pagarināt līdz 50 m.

10 m garā mitrināšanas šļūtene ir daļa no Kärcher Rain System®. Ūdens no šļūtenes tiek izvadīts vienmērīgi visā garumā un tur, kur nepieciešams. Tas nodrošina īpaši efektīvu dzīvžogu un krūmu laistīšanu. Šļūteni var saīsināt atbilstoši prasībām un pagarināt ar I-veida gabalu palīdzību vai sazarot ar T-veida gabaliem (maksimālais šļūtenes garums: 50 m). T veida gabals ir īpaši ieteicams savienošanai ar Kärcher Rain System®. Pateicoties atzarojuma regulatoram, T-veida atzarā nepieciešamo ūdens daudzumu var optimāli pielāgot pilienveida laistīšanai. Divslāņu šļūtenē nav ftalātu, kadmija, bārija un svina, tāpēc tā ir nekaitīga veselībai. Ideālā gadījumā šļūtenē jānodrošina spiediens līdz 2 bar. Šļūtenes uzstādīšana ir ļoti vienkārša, un tai nav nepieciešami instrumenti. Kärcher Rain System® apvieno mikrosmidzināšanas un parastās laistīšanas priekšrocības, darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem un ir individuāli pielāgojama gandrīz jebkura veida dārzam.

Īpašības un ieguvumi
Kärcher Rain System® mitrināšanas šļūtene
  • Tieša laistīšana gar augiem
Var pagarināt līdz 50m
  • Vienmērīga padeve visā šļūtenes garumā
Kvalitatīva dārza šļūtene
  • Draudzīgs videi un nav kaitīgs veselībai
Bez kadmija, bārija un svina
  • Draudzīgs videi un nav kaitīgs veselībai
Iztur ziemas apstākļus
  • Šļūtene ziemā var palikt ārā
Mitrināšanas šļūtenei optimālais spiediens ir 2 bāri
  • Vienmērīga padeve visā šļūtenes garumā
Var izmantot arī zem zemes
  • Mitrināšanas šļūteni var aprakt zem vaļīgas augsnes kārtas līdz 5cm dziļumam
10m garums
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 1/2″
Šļūtenes garums (m) 10
Maks. spiediens (bar) 4
Izejas tilpums pie 4 bāriem (l/h) 250
Krāsa melna
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 147 x 345 x 25

Aprīkojums

  • Iztur ziemas apstākļus
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Dzīvžogi, krūmi
  • Stādīšana rindās
