Laistīšanas pulkstenis WT 2
Trīsvirzienu izplatītājs ar iekļautu laistīšanas pulksteni. Laistīšana automātiski beidzas, kad ir pagājis izvēlētais laika posms (maksimāli 120 minūtes). Ar G1 krāna savienotāju un G3/4 sašaurinātāju.
WT 2 ir laistīšanas pulkstenis un trīsvirzienu izplatītājs vienā. Tai ir divi krāna savienotāji ar neatkarīgām vadāmierīcēm, un tā nodrošina optimālu ūdens plūsmu. Laistīšanas pulkstenis ir integrēts trešajā krāna savienotājā. Laistīšanas laiku var iestatīt neierobežoti līdz pat 120 min. Kad ir pagājis iestatītais laiks, laistīšana automātiski beidzas. WT 2 ar G1 krāna savienotāju un G3/4 sašaurinātāju būtībā var izmantot kopā ar visām populārākajām dārza šļūtenēm un tā pārsteidz ar savu kvalitāti un ergonomisko konstrukciju, kas nodrošina ērtu lietošanu. Labi funkcionējošais savienojums ar izturīgu iekšējo vītni garantē, ka to būs vienkārši pieslēgt pie krāna. Saderīgs ar vairumu "click" sistēmu.
Īpašības un ieguvumi
2 neatkarīgi, regulējami ūdens savienojumi un 1 izeja ar ūdens taimeriIdeāli trīs šļūtenes savienošanai ar vienu pieskārienu ar G1 vītni
Labi funkcionējošs savienojumsVienkārši pievienojams pie ūdens krāna
Plastmasas vītneĻoti izturīga
Ietilpst krāna adapteris un priekšfiltrs
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|92 x 225 x 200
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)