Lai ieziemotu dārzu – kas ir jādara
Rudenī dārzu īpašniekiem ir jāsāk gatavot dārzi ziemai. Tātad uz jautājumu, kad ieziemot savu dārzu, ir viegli atbildēt – ideālā gadījumā tas ir jādara laika posmā no oktobra vidus līdz novembra sākumam. Pēc tam ir jāveic daži pasākumi zālieniem, dobēm, krūmiem, kokiem un dzīvžogiem. Aukstajā sezonā ir svarīgi arī pareizi uzglabāt dārza instrumentus. Kärcher norāda, kā to izdarīt.
Zāliena ieziemošana
Ikviens, kurš rūpējas par zālienu ziemā, pavasarī var priecāties par sulīgu un zaļu zāli. Zāliena pļaušana ir nozīmīga šim mērķim, parasti līdz piecu vai sešu centimetru augstumam. Jums vajadzētu arī savākt nobirušās lapas, mazus zarus, sūnas un zāliena atgriezumus. Tas pasargā to no satrūdēšanas un sapelēšanas. Tas arī ļauj zālienam iegūt vairāk gaismas un augt labāk. Grābeklis ir labākā izvēle šim uzdevumam. Visbeidzot, zālienu tajā gadā vajadzētu vēl pēdējo reizi mēslot – tas nodrošina to ar svarīgām barības vielām ziemas laikā.
Podaugu uzraudzība un to ienešana mājā
Kad dārza īpašnieki gatavo dārzu ziemai, viņiem ir jāienes mājā lielākā daļa augu podiņos, lai tie tur varētu palikt pa ziemu. Daži augi, piemēram, lavanda, sniega roze, sarkanā fuksija un ragainā vijolīte, ir izturīgi un var palikt dārzā ziemas laikā. Bet ne visur – drīzāk vietās, kur tie ir aizsargāti pret laikapstākļiem. Jebkuri augi podos, kuriem ziema ir jāpavada mājā, vispirms ir jāpārbauda, vai tiem nav slimību un kaitēkļu. Ja tie ir slimi vai ar kaitēkļiem, pastāv risks, ka slimība vai kaitēklis izplatīsies uz citiem augiem, īpaši, ja tie atrodas cieši blakus.
Krūmu, dzīvžogu un koku apgriešana
Kā nākamais solis dārza ieziemošanā ir dzīvžoga šķēru vai atzarošanas šķēru izmantošana. Šis solis ietver garu dzinumu atbalstīšanu un slimu un atmirušu koka daļu nogriešanu. Šajā gadījumā ir svarīgi paredzēt pirmo salnu, jo radītajām griezuma virsmām ir jāspēj atkal aizaugt. Ikvienam, kas apgriež savu dzīvžogu, tas ir jāgriež trapecveida formā – tas kļūst šaurāks un šaurāks no pašas apakšas. Tas ļauj arī zemei tuvu esošiem dzinumiem iegūt pietiekami daudz gaismas; turklāt, un tas ir izšķiroši ziemā, dzīvžogs arī saglabā tādu pašu formu, pat ar lielu daudzumu sniega uz tā.
Dobju uzturēšana
Svarīgi ir arī sagatavot puķu dobes un dārzeņu dobes. Pirms ziemas sakaltušie un nokaltušie dārza augi ir jāapgriež ar dārza šķērēm. Lai bagātinātu augu augsni ar barības vielām, tai var pievienot sasmalcināto griešanas materiālu un lapas. Pilnīgi praktiski: Mulča un lapas aizsargā augus no sala.
Citas dārza atkritumu pielietošanas jomas
Pirms ziemas sākuma dārzā no dārza atkritumiem, piemēram, lapām, krūmājiem un zariem, varat izveidot vienu vai vairākas kaudzes, kas pēc tam var kalpot kā patvērums dažādiem dzīvniekiem, piemēram, ežiem, pelēm un dažādiem kukaiņiem. Ir iespējama arī komposta kaudzes izveidošana ar zāliena atgriezumiem un lapām. Mikroorganismi un tārpi laika gaitā to pārvērš humusā, kas ir bagāts ar barības vielām. Tomēr jums ir jāapzinās, ka veiksmīga komposta kaudze ir atkarīga no dārza atkritumu maisījuma. Ne visi koku veidi ir piemēroti, un daudzām lapām ir ļoti zems uzturvielu saturs. Komposta kaudzes vietai jābūt pusēnā, un tai jāatrodas uz atklātas, proti, nenoslēgtas zemes. Ja ņemsiet vērā šo informāciju dārza ieziemošanas laikā, pavasara sākumā varēsiet priecāties par svaigu humusu.
Pareiza dārza instrumentu uzglabāšana
Pareiza dārza instrumentu, piemēram, grābekļu, izkapšu, šļūteņu un šķēru, kā arī elektrisko dārza instrumentu uzglabāšana ir svarīga, lai tie saglabātu savu funkcionalitāti. Ikviens, kurš ievēros tālāk sniegtos padomus, varēs lietderīgi izmantot savus instrumentus arī pavasarī.
Pareiza sagatavošana
Uzglabājot mazās dārza ierīces, ir ļoti svarīgi, lai tās tiktu uzglabātas tīrā stāvoklī. Tāpēc netīrumi no lāpstām, grābekļiem un lāpstām jānotīra ar tērauda vati, stiepļu suku, uzgali vai augstspiediena tīrītāju. Vispirms no motorizētām vai ar baterijām darbināmām ierīcēm ar birsti notīra rupjos netīrumus un pēc tam tās notīra ar mitru tīrīšanas drānu. Pirms uzglabāšanas ūdens ir jāiztukšo no augstspiediena tīrītājiem un citām ierīcēm ar ūdens ieplūdi. Ir svarīgi ņemt vērā, ka šajās ierīcēs vienmēr paliek nedaudz ūdens, tāpēc ierīces, kas pārvadā ūdeni, ir jāuzglabā tā, lai tās būtu aizsargātas pret salu. Arī šļūtenes ir pilnībā jāiztukšo, jāizžāvē un pēc tam jāsarullē, neradot nekādus salocījumus.
Ārējā ūdens krāna ieziemošana
Runājot par ūdeni, arī ārējais ūdens krāns ir jāieziemo. Lai nepieļautu cauruļvados palikušā ūdens sasalšanu un līdz ar to arī noplūdes no caurulēm, ūdensvads uz ārējo ūdens krānu tiek aizvērts un krāns atvērts. Arī ūdens mucas un lejkannas tiek pilnībā iztukšotas. Mucām ir atļauts palikt ārpusē ar atvērtiem drenāžas krāniem, bet lejkannas ir ideāli glabājamas iekštelpās. Dīķa sūkņi tiek izslēgti un to ieplūdes un izplūdes atveres tiek iztukšotas. Pēc tam ziemas laikā tie tiek uzglabāti no sala brīvās telpās.
Rūsas noņemšana
Nav noslēpums, ka ierīces, kas bieži tiek pakļautas stresam, darbojas ilgāk, ja tās regulāri tīra. Tas ir vēl jo īpaši patiesi pirms ziemas sākšanās. Lai aizsargātu ierīces no rūsas, rīkojieties šādi:
- Vispirms notīriet tās no netīrumiem ar ūdeni un birsti.
- Pēc tam tās ir kārtīgi nožuvušas.
- li>Ja jau ir izveidojusies rūsa, noņemiet to ar tērauda vati vai tērauda/beršanas birstēm.
- Un tad tiek izmantota aizsargeļļa. Tā tiek uzklāta uz raupjotām virsmām un aizsargā pret sākotnējo vai atkārtotu rūsu.
Kur uzglabāt ierīces
Ideālā gadījumā ierīces būtu jāuzglabā dārza šķūnī vai instrumentu šķūnī. Bet arī garāža vai pagrabs ir varianti, it īpaši, ja profesionālai glabāšanai esat iegādājis īpašus montāžas risinājumus un plauktu sistēmas no specializēta mazumtirgotāja. Dārza instrumentus nekad nedrīkst atstāt ziemā ārpus telpām. Gumija var kļūt poraina zemā temperatūrā un materiāli var deformēties, nemaz nerunājot par trauslo elektroniku tādās ierīcēs kā akumulatora zāles pļāvējos, akumulatora dzīvžoga šķērēs un ne mazāk svarīgi akumulatora robotizētajos zāles pļāvējos. Ja tie tiek ieziemoti, ir jāņem arī vairākas citas lietas.
Norādījumi: Augstspiediena tīrītāju glabāšana, lai tie būtu izturīgi pret salu
Ziemā augstspiediena tīrītājs vienmēr ir jāaizsargā no sala. Taču uzglabāšana apsildāmās telpās ne vienmēr ir iespējama. Spēcīga sala gadījumā temperatūra dārza šķūnī vai garāžā var arī nokrist zem sasalšanas temperatūras. Tad pastāv risks, ka augstspiediena tīrītājā neliels ūdens atlikuma daudzums sasalst. Tā kā ūdens sasalstot izplešas, var tikt iznīcināti blīvējumi un, sliktākajā gadījumā, sūkņu tehnika. Lai izvairītos no sala radītiem bojājumiem, no ierīces, piederumiem un šļūtenēm ir vēlams izvadīt visu esošo ūdens atlikumu. Mūsu ieteikums: Izjauciet piederumu un ieslēdziet augstspiediena tīrītāju bez ūdens pieslēguma apmēram uz pusminūti, līdz tas ir pilnībā izžuvis. Ja ierīce ir aprīkota ar mazgāšanas līdzekļa tvertni, arī tā pirms uzglabāšanas ir jāiztukšo un jāizskalo. Lai no sistēmas izvadītu atlikušās tīrīšanas ķimikālijas, tvertni var vienkārši piepildīt ar apm. 0,2 litriem svaiga ūdens. Pēc tam uz īsu brīdi ieslēdziet ierīci tīrīšanas režīmā. Tagad ūdens tiek padots no tvertnes. Reizi gadā jāpārbauda un jāiztīra arī augstspiediena tīrītāja padeves ūdens filtrs. Visus šos uzdevumus var veikt vienlaikus.
Kā un kad ieziemot akumulatora zāles pļāvējus un robotizētos zāles pļāvējus
Akumulatora zāles pļāvējs un robotizētos zāles pļāvējus nekad nedrīkst atstāt ārā ziemas laikā. Pretējā gadījumā elektronika var tikt bojāta. Tas pats attiecas uz akumulatoru uzglabāšanu ziemā un uzlādes staciju. Vēlākais oktobra beigas ir laiks ierīču ienešanai sausā vietā – tātad ideālā gadījumā, kad zāliens tajā gadā ir pļauts pēdējo reizi. Lai akumulatora zāles pļāvēju vai robotizēto zāles pļāvēju ieziemotu, akumulators jāuzlādē līdz aptuveni 75 procentiem. Pamats: Pilnīga litija jonu akumulatoru izlāde samazina to kalpošanas laiku. Ideālā gadījumā baterijas tiek uzglabātas temperatūrā no 10 līdz 20°C. Tāpēc ideālā gadījumā pa ziemu tos vajadzētu uzglabāt mājā, savukārt robotizēto zāles pļāvēju vai pašu akumulatora zāles pļāvēju bez problēmām var uzglabāt šķūnī, pagrabā vai garāžā. Ja akumulators robotizētajā zāles pļāvējā ir uzstādīts pastāvīgi, ierīce ziemā ir jāuzglabā sausā vietā.
Tieši tas pats, kas attiecas uz nelielu dārza ierīču glabāšanu, attiecas arī uz robotizētajiem zāles pļāvējiem. Tās ir jānotīra – ne ar šļūteni, ne ar augstspiediena tīrītāju, bet ideālā gadījumā ar mitru drānu. Pretējā gadījumā var ciest ierīces elektronika. Lai demontētu uzlādes staciju, vispirms ir jāizņem visi vadi un vadu gali ir jāaizsargā ar plēvi pret mitrumu un salu. Ja uzlādes stacijas kontakti ir netīri, tie jānotīra ar smalkgraudainu smilšpapīru.
Dārza mēbeļu ieziemošana
Neatkarīgi no tā, vai dārza galdi un krēsli ir izgatavoti no ziemai piemērotiem materiāliem, piemēram, rotangpalmas, no alumīnija vai koka, tie aukstajā sezonā ir jāuzglabā, ja ieziemojat dārzu, tas pats ir jādara ar galda pārklājiem un sēdekļu spilveniem. Tam īpaši piemērotas ir sausas, vēsas telpas, piemēram, pagrabi, garāžas vai dārza nojumes. Pa ziemu dārzā var palikt tikai tērauda mēbeles. Ja jums nav pietiekami daudz vietas, lai novietotu mēbeles iekštelpās, varat izmantot īpašus aizsargpārvalkus. Ir jāievēro šādi soļi:
- Notīriet dārza mēbeles un ļaujiet tām nožūt.
- Labi nostipriniet aizsargpārsegus, to darot, ņemot vērā vēju.
- Lai novērstu pelējuma veidošanos, nodrošiniet, lai mēbelēm varētu piekļūt gaiss.