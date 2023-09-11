VELOSIPĒDU KOPŠANA: PADOMI TĪRĪŠANAI MĀJĀS UN IZBRAUCIENOS
Braukt ar velosipēdu ir jautri, videi draudzīgi un veselībai noderīgi. Ja vēlaties baudīt sava kalnu, pilsētas vai elektriskā velosipēda kvalitāti pēc iespējas ilgāk, Jums tas sistemātiski jāmazgā un jāuztur tehniskajā kārtībā. Ar pareizo iekārtu un atbilstošajiem piederumiem tas ir ātri un viegli, neatkarīgi no tā, kur atrodaties, – garāžas priekšā, dārzā vai pie dabas.
Velosipēda tīrīšana savā pagalmā
Pēc katra brauciena pa mežu, pļavu, zemes ceļiem vai putekļainām ielām ir labi notīrīt velosipēdu. No rāmja, ķēdes un mazāk izturīgajām detaļām, piemēram, pārnesumu pārslēgiem un gultņiem, ir jānoslauka rupjāki netīrumi un putekļi tāpēc, ka netīrumi uz kustīgajām daļām iedarbojas kā abrazīvs un strauji paātrina to nodilumu. Tādējādi laika gaitā uz detaļām rodas rūsa, kas samazina to funkcionalitāti. Ikvienam, kurš ziemā brauc ar velosipēdu, tas regulāri jātīra un jāuztur, jo sāls uz ceļa var sabojāt velosipēda rāmja krāsu, kā arī citas detaļas. Tādēļ svaigi notīrīts velosipēds ne tikai sniedz lielāku braukšanas prieku, bet arī saglabā savu funkcionalitāti un vizuālo izskatu. Starp citu, tas attiecas arī uz velosipēdu piekabēm, kuras var tīrīt kopā ar pašu velosipēdu.
Ja vēlaties tīrīt un kopt savu velosipēdu mājās, Jums ir nepieciešamas tikai dažas lietas:
- velosipēdu sienas turētājs
- Jūsu Kärcher tīrīšanas iekārta
- piemērots Kärcher tīrīšanas līdzeklis
- mīksta birstīte un drāniņa (piemēram, mikrošķiedras)
- eļļa ķēdei un gultņiem
Augstspiediena vai vidēji liela spiediena tīrīšanas iekārtas ir piemērotas velosipēda kopšanai. Augstspiediena tīrīšanas iekārtai parasti ir jābūt pieslēgtai pie elektrības un ūdens padeves, turpretī rokas tīrīšanas iekārta ir darbināma ar bateriju, un tai tikai ir vajadzīga piekļuve ūdenim. Tāpēc to, tāpat kā ar bateriju darbināmo augstspiediena tīrīšanas iekārtu, var izmantot ātrai velosipēdu tīrīšanai pagalmā vai visur, kur nav pieejama kontaktligzda. Pielietojot augstu vai vidēji lielu spiedienu, pat grūti noņemamie netīrumi tiks noskaloti viegli un ātri. Lai uzkoptu mazāk netīru velosipēdu, var izmantot arī dārza šļūteni ar dažādiem uzgaļiem un sprauslām.
Padoms
Kad Jums nav pieejas ūdens padevei, Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtas no K 4 līdz K 7 un rokas tīrīšanas iekārtas alternatīvi var ņemt ūdeni no mucas vai kannas. Ir tikai nepieciešama atbilstoša (vai nu augstspiediena tīrīšanas iekārtas, vai arī rokas tīrīšanas iekārtas) sūkšanas caurule.
Tīrot velosipēdu ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu, ir svarīgi ievērot vismaz 30 cm attālumu no mazāk izturīgajām detaļām. Ja pietuvināsiet spēcīgo ūdens strūklu tuvāk, tā var izkļūt cauri blīvslēgiem, ļaujot ūdenim tajās iekļūt un izskalot no tām smērvielu. Sliktākajā gadījumā mitrums var uzkrāties, kas var ilgtermiņā rezultēties rūsas bojājumos. Ja ievērosiet attālumu un samazināsiet ūdens spiedienu (iesakām izmantot 1. vai "soft" režīmu), tad droši varēsiet tīrīt savu velosipēdu ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu. Jāuzsver, ka elektrisko velosipēdu kopšanai nepieciešama īpaša piesardzība: elektronika ir jutīga pret ūdeni, un to nedrīkst tīrīt tieši ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu. Baterijas daļu labāk noslaucīt ar mitru drāniņu vai mīkstu birstīti.
Velosipēdu kopšana, esot dabā
Gadījumā, kad esat ārpus mājām un vēlaties notīrīt putekļus un dubļus no sava kalnu velosipēda, lai, piemēram, nenovārtītu automašīnas bagāžnieku vai jumta reliņus, mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem ir labākā izvēle. Tās kompakto izmēru dēļ iekārta ietilpst pat velosipēda groziņā, un stobrs un 2,8 m garā spirālveida šļūtene ir novietoti zem noņemamās vai nu 4, vai arī 7 litru ūdens tvertnes – tā, lai ietaupītu vēl vairāk vietas.
Lai sāktu ar to tīrīt, vienkārši paņemiet tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni, tad noņemiet pistoli no iekārtas un pienācīgi pievienojiet tvertni! Pēc tam pavērsiet pistoli pret velosipēdu un nospiediet mēlīti! Ar ūdens strūklu var notīrīt visu velosipēdu. Litija jonu baterijai ir 15 minūšu darbības laiks. Iekārtu arī var darbināt un pat uzlādēt, izmantojot strāvas adapteri automašīnai. Varat papildināt savu aprīkojumu ar piederumu kasti velosipēdistiem, kurā ir iekļauta universālā birste, specializēts tīrīšanas līdzeklis un mīksta mikrošķiedras drāniņa – viss nepieciešamais ātrai apkopei. Ar papildu šļūteni ūdens sūknēšanai ūdens var tikt ņemts arī no mucas.
Velosipēda kopšana soli pa solim
1. Nostatiet velosipēdu vertikāli un sagatavojiet aprīkojumu!
Visiem, kas vēlas apkopt savu velosipēdu, sākumā tas droši jānovieto vertikāli uz statīva vai jānovieto pie sienas vai koka. Ja tīriet to ārpus mājām, noņemiet mobilās tīrīšanas iekārtas ūdens tvertni un uzpildiet to, tad paņemiet pistoli, piestipriniet tvertni atpakaļ un ieslēdziet iekārtu! Ja tīriet to mājas apstākļos, pievienojiet augstspiediena vai vidēji liela spiediena tīrīšanas iekārtu ūdens padevei (ja vajadzīgs, arī elektrībai) un ieslēdziet to! Velosipēdu apkopei vienmēr izmantojams plakanās strūklas uzgalis.
2. Apsmidziniet velosipēdu ar ūdeni!
Vienmērīgi apsmidziniet velosipēdu ar ūdens šalti! Nenovirziet to tieši uz gultņiem, amortizatoriem vai elektrisko velosipēdu elektroniku. Kad tīrat ar augstu spiedienu, izmantojiet tikai zemāko tīrīšanas režīmu un turiet sprauslu pietiekamā attālumā (apmēram 30 cm) no riepām, ķēdes, gultņiem un smalkajām detaļām!
Padoms
Vislabāk ir tīrīt no apakšas uz augšu. Šādā veidā ir vieglāk redzēt, kur velosipēds ir jau tīrs.
3. Uzklājiet tīrīšanas līdzekli!
Ja traipi ir noturīgi, ir lietderīgi izmantot tīrīšanas līdzekli. Laba ideja ir universālais tīrīšanas līdzeklis vai – vēl labāk – specializētais velosipēdu tīrīšanas līdzeklis. Pirms tīrīšanas uzsmidziniet līdzekli uz netīrākajām vietām, ļaujiet tam iedarboties no 3 līdz 5 minūtēm, tad noskalojiet ar tīru ūdeni! Lai panāktu labākus rezultātus, velosipēdam tīrīšanas līdzekļa uzsmidzināšanas brīdī ir jābūt sausam.
Svarīgi: vides aizsardzības dēļ tīrīšanas līdzekļus drīkst lietot tikai uz ūdensnecaurlaidīgiem segumiem, piemēram, uz asfalta, tuvu kanalizācijas novadcaurulēm.
4. Notīriet nogulsnes!
Ja uz rāmja joprojām ir palikuši nosēdumi, tos var ātri notīrīt ar birstīti vai sūkli. Pēc tam noslaukiet notīrītās vietas ar sausu, mīkstu (piemēram, mikrošķiedras) drāniņu! Ūdens taupīšanas nolūkos, ja veicat āra darbus ar mobilo tīrīšanas iekārtu, varat saslapināt universālo birsti un noberzt velosipēdu ar to, tad nomazgājiet netīrumus un nosusiniet velosipēdu ar mīkstu drāniņu!
Padoms – kārtīgi notīriet ķēdi!
Parasti notīrīt ķēdi ir mazliet grūtāk nekā pārējās velosipēda detaļas, jo laika gaitā eļļa, netīrumi un putekļi uz ķēdes izveido lipīgu masu. Pirms tīrīšanas zem riteņiem noklājiet kartona gabalu vai kādu lupatu! Izmantojot raupjāku birstīti, noberziet rupjākos netīrumus! Tad uzsmidziniet velosipēdu vai specializētu ķēdes tīrīšanas līdzekli un ļaujiet tam iedarboties! Netīrumu noņemšanai palīdzēs šis padoms: pārklājiet ķēdi ar drāniņu vai lupatu un pavelciet to gar ķēdi vairākas reizes! Netīrumu daļiņas tiks atberztas un savāktas tieši auduma gabalā.
Salīdzinājums. Iekārtas velosipēdu kopšanai
Nosaukums
Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem
OC 3
Rokas tīrīšanas iekārta
KHB 6 / KHB 4-18
Augstspiediena tīrīšanas iekārta
K 2 - K 7
Pielietojums
Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem
Ārpus mājas teritorijas
Rokas tīrīšanas iekārta
Mājas teritorijā
Augstspiediena tīrīšanas iekārta
Mājas teritorijā
Iekārtas uzstādīšanas laiks
Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem
Īss, jo tikai jāuzpilda ūdens tvertne
Rokas tīrīšanas iekārta
Īss, jo tikai jāpievieno ūdens padeve
Augstspiediena tīrīšanas iekārta
Vidējs, jo vajadzīga gan elektrības, gan ūdens padeve
Tīrīšanas jauda
Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem
Zema, jo mazs ūdens spiediens (maksimālā ūdens plūsma 2 l / min)
Rokas tīrīšanas iekārta
Vidēja, jo vidējs ūdens spiediens (maksimāli 24 bāri, ūdens plūsma – 200 l / h)
Augstspiediena tīrīšanas iekārta
Augsta, jo mainīgais spiediena diapazons ir no 20 līdz 110 (K 2) vai līdz 180 (K 7) bāriem
Piemērotība velosipēdu kopšanai
Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem
Ātrai tīrīšanai, kad neesat mājās
Mazā spiediena dēļ tīrīšana ir ļoti saudzīga
Baterija un ūdens tvertnes tilpums nav piemēroti kārtīgai, rūpīgai tīrīšanai
Rokas tīrīšanas iekārta
Kārtīgai, rūpīgai tīrīšanai mājas apstākļos
Vidēja stipruma spiediens ir pietiekami liels, bet saudzīgs, lai notīrītu velosipēdu
Vienīgais ierobežojums ir vajadzība uzlādēt bateriju
Augstspiediena tīrīšanas iekārta
Kārtīgai, rūpīgai tīrīšanai mājas apstākļos
Bez ierobežojumiem, jo ir pieslēgta kā elektrība, tā ūdens
Lai izvairītos no bojājumiem, jāievēro pietiekami liels attālums no mazāk izturīgajām daļām
Spiedienam jābūt iestatītam uz minimumu
Velosipēda aprūpe pēc tīrīšanas
Kad runa ir par velosipēdiem, ir svarīga arī kopšana pēc tīrīšanas. Vienmēr ir kārtīgi jānosusina velosipēds, jo mitrums var veicināt rūsas veidošanos. Turklāt uz sausas virsmas kopšanas līdzekļus var uzklāt vienmērīgāk.
Kad velosipēda ķēde ir notīrīta, tā jānosusina ar drāniņu un tad jāieeļļo. Šajā brīdī ir lietderīgi izmantot velosipēda statīvu, lai noturētu to noteiktā pozīcijā. Pārliecinieties, ka šī procesa laikā eļļa nenokļūst uz bremžu klučiem vai bremžu virsmām, jo tas pasliktina ātruma samazināšanu un apstāšanos! Beigās noņemiet no ķēdes lieko eļļu ar lupatiņu!
Parasti visas kustīgās daļas, piemēram, troses, bremžu savienojumi, bremžu un pārnesumu pārslēgšanas sviras, piekares dakšu darba virsmas, ir regulāri jāeļļo.
Visbeidzot, riepu spiediens ir regulāri jāpārbauda, īpaši tad, kad ilgāku laiku nav braukts ar velosipēdu. Riepu sānos parasti ir norādīts, cik liels spiediens var būt riepā (minimums un maksimums). Jo lielāks spiediens riepā, jo labāk tā ripos.