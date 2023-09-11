VELOSIPĒDU KOPŠANA: PADOMI TĪRĪŠANAI MĀJĀS UN IZBRAUCIENOS

Braukt ar velosipēdu ir jautri, videi draudzīgi un veselībai noderīgi. Ja vēlaties baudīt sava kalnu, pilsētas vai elektriskā velosipēda kvalitāti pēc iespējas ilgāk, Jums tas sistemātiski jāmazgā un jāuztur tehniskajā kārtībā. Ar pareizo iekārtu un atbilstošajiem piederumiem tas ir ātri un viegli, neatkarīgi no tā, kur atrodaties, – garāžas priekšā, dārzā vai pie dabas.

A woman cleans her bike in front of the garage with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

Velosipēda tīrīšana savā pagalmā

Pēc katra brauciena pa mežu, pļavu, zemes ceļiem vai putekļainām ielām ir labi notīrīt velosipēdu. No rāmja, ķēdes un mazāk izturīgajām detaļām, piemēram, pārnesumu pārslēgiem un gultņiem, ir jānoslauka rupjāki netīrumi un putekļi tāpēc, ka netīrumi uz kustīgajām daļām iedarbojas kā abrazīvs un strauji paātrina to nodilumu. Tādējādi laika gaitā uz detaļām rodas rūsa, kas samazina to funkcionalitāti. Ikvienam, kurš ziemā brauc ar velosipēdu, tas regulāri jātīra un jāuztur, jo sāls uz ceļa var sabojāt velosipēda rāmja krāsu, kā arī citas detaļas. Tādēļ svaigi notīrīts velosipēds ne tikai sniedz lielāku braukšanas prieku, bet arī saglabā savu funkcionalitāti un vizuālo izskatu. Starp citu, tas attiecas arī uz velosipēdu piekabēm, kuras var tīrīt kopā ar pašu velosipēdu.

A man cleans his road bike with a Kärcher handheld cleaner
A man cleans his mountain bike with a Kärcher pressure washer

Ja vēlaties tīrīt un kopt savu velosipēdu mājās, Jums ir nepieciešamas tikai dažas lietas:

  • velosipēdu sienas turētājs
  • Jūsu Kärcher tīrīšanas iekārta
  • piemērots Kärcher tīrīšanas līdzeklis
  • mīksta birstīte un drāniņa (piemēram, mikrošķiedras)
  • eļļa ķēdei un gultņiem

Augstspiediena vai vidēji liela spiediena tīrīšanas iekārtas ir piemērotas velosipēda kopšanai. Augstspiediena tīrīšanas iekārtai parasti ir jābūt pieslēgtai pie elektrības un ūdens padeves, turpretī rokas tīrīšanas iekārta ir darbināma ar bateriju, un tai tikai ir vajadzīga piekļuve ūdenim. Tāpēc to, tāpat kā ar bateriju darbināmo augstspiediena tīrīšanas iekārtu, var izmantot ātrai velosipēdu tīrīšanai pagalmā vai visur, kur nav pieejama kontaktligzda. Pielietojot augstu vai vidēji lielu spiedienu, pat grūti noņemamie netīrumi tiks noskaloti viegli un ātri. Lai uzkoptu mazāk netīru velosipēdu, var izmantot arī dārza šļūteni ar dažādiem uzgaļiem un sprauslām.

Padoms

Kad Jums nav pieejas ūdens padevei, Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtas no K 4 līdz K 7 un rokas tīrīšanas iekārtas alternatīvi var ņemt ūdeni no mucas vai kannas. Ir tikai nepieciešama atbilstoša (vai nu augstspiediena tīrīšanas iekārtas, vai arī rokas tīrīšanas iekārtas) sūkšanas caurule.

Tīrot velosipēdu ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu, ir svarīgi ievērot vismaz 30 cm attālumu no mazāk izturīgajām detaļām. Ja pietuvināsiet spēcīgo ūdens strūklu tuvāk, tā var izkļūt cauri blīvslēgiem, ļaujot ūdenim tajās iekļūt un izskalot no tām smērvielu. Sliktākajā gadījumā mitrums var uzkrāties, kas var ilgtermiņā rezultēties rūsas bojājumos. Ja ievērosiet attālumu un samazināsiet ūdens spiedienu (iesakām izmantot 1. vai "soft" režīmu), tad droši varēsiet tīrīt savu velosipēdu ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu. Jāuzsver, ka elektrisko velosipēdu kopšanai nepieciešama īpaša piesardzība: elektronika ir jutīga pret ūdeni, un to nedrīkst tīrīt tieši ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu. Baterijas daļu labāk noslaucīt ar mitru drāniņu vai mīkstu birstīti.

Cleaning the battery of an e-bike with a Kärcher microfibre cloth

Velosipēdu kopšana, esot dabā

Gadījumā, kad esat ārpus mājām un vēlaties notīrīt putekļus un dubļus no sava kalnu velosipēda, lai, piemēram, nenovārtītu automašīnas bagāžnieku vai jumta reliņus, mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem ir labākā izvēle. Tās kompakto izmēru dēļ iekārta ietilpst pat velosipēda groziņā, un stobrs un 2,8 m garā spirālveida šļūtene ir novietoti zem noņemamās vai nu 4, vai arī 7 litru ūdens tvertnes – tā, lai ietaupītu vēl vairāk vietas.

Lai sāktu ar to tīrīt, vienkārši paņemiet tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni, tad noņemiet pistoli no iekārtas un pienācīgi pievienojiet tvertni! Pēc tam pavērsiet pistoli pret velosipēdu un nospiediet mēlīti! Ar ūdens strūklu var notīrīt visu velosipēdu. Litija jonu baterijai ir 15 minūšu darbības laiks. Iekārtu arī var darbināt un pat uzlādēt, izmantojot strāvas adapteri automašīnai. Varat papildināt savu aprīkojumu ar piederumu kasti velosipēdistiem, kurā ir iekļauta universālā birste, specializēts tīrīšanas līdzeklis un mīksta mikrošķiedras drāniņa – viss nepieciešamais ātrai apkopei. Ar papildu šļūteni ūdens sūknēšanai ūdens var tikt ņemts arī no mucas.

 

A woman cleans her road bike by a tree with a Kärcher Mobile Outdoor Cleaner

Velosipēda kopšana soli pa solim

A light blue bike on a stand

1. Nostatiet velosipēdu vertikāli un sagatavojiet aprīkojumu!

Visiem, kas vēlas apkopt savu velosipēdu, sākumā tas droši jānovieto vertikāli uz statīva vai jānovieto pie sienas vai koka. Ja tīriet to ārpus mājām, noņemiet mobilās tīrīšanas iekārtas ūdens tvertni un uzpildiet to, tad paņemiet pistoli, piestipriniet tvertni atpakaļ un ieslēdziet iekārtu! Ja tīriet to mājas apstākļos, pievienojiet augstspiediena vai vidēji liela spiediena tīrīšanas iekārtu ūdens padevei (ja vajadzīgs, arī elektrībai) un ieslēdziet to! Velosipēdu apkopei vienmēr izmantojams plakanās strūklas uzgalis.

A light blue bike is cleaned with a Kärcher pressure washer

2. Apsmidziniet velosipēdu ar ūdeni!

Vienmērīgi apsmidziniet velosipēdu ar ūdens šalti! Nenovirziet to tieši uz gultņiem, amortizatoriem vai elektrisko velosipēdu elektroniku. Kad tīrat ar augstu spiedienu, izmantojiet tikai zemāko tīrīšanas režīmu un turiet sprauslu pietiekamā attālumā (apmēram 30 cm) no riepām, ķēdes, gultņiem un smalkajām detaļām!

Padoms

Vislabāk ir tīrīt no apakšas uz augšu. Šādā veidā ir vieglāk redzēt, kur velosipēds ir jau tīrs.

A light blue bicycle is sprayed with Kärcher two-wheel cleaner

3. Uzklājiet tīrīšanas līdzekli!

Ja traipi ir noturīgi, ir lietderīgi izmantot tīrīšanas līdzekli. Laba ideja ir universālais tīrīšanas līdzeklis vai – vēl labāk – specializētais velosipēdu tīrīšanas līdzeklis. Pirms tīrīšanas uzsmidziniet līdzekli uz netīrākajām vietām, ļaujiet tam iedarboties no 3 līdz 5 minūtēm, tad noskalojiet ar tīru ūdeni! Lai panāktu labākus rezultātus, velosipēdam tīrīšanas līdzekļa uzsmidzināšanas brīdī ir jābūt sausam.

Svarīgi: vides aizsardzības dēļ tīrīšanas līdzekļus drīkst lietot tikai uz ūdensnecaurlaidīgiem segumiem, piemēram, uz asfalta, tuvu kanalizācijas novadcaurulēm.

 

A light blue bike is dried with a cloth

4. Notīriet nogulsnes!

Ja uz rāmja joprojām ir palikuši nosēdumi, tos var ātri notīrīt ar birstīti vai sūkli. Pēc tam noslaukiet notīrītās vietas ar sausu, mīkstu (piemēram, mikrošķiedras) drāniņu! Ūdens taupīšanas nolūkos, ja veicat āra darbus ar mobilo tīrīšanas iekārtu, varat saslapināt universālo birsti un noberzt velosipēdu ar to, tad nomazgājiet netīrumus un nosusiniet velosipēdu ar mīkstu drāniņu!

Bicycle chain is cleaned with a cloth

Padoms – kārtīgi notīriet ķēdi!

Parasti notīrīt ķēdi ir mazliet grūtāk nekā pārējās velosipēda detaļas, jo laika gaitā eļļa, netīrumi un putekļi uz ķēdes izveido lipīgu masu. Pirms tīrīšanas zem riteņiem noklājiet kartona gabalu vai kādu lupatu! Izmantojot raupjāku birstīti, noberziet rupjākos netīrumus! Tad uzsmidziniet velosipēdu vai specializētu ķēdes tīrīšanas līdzekli un ļaujiet tam iedarboties! Netīrumu noņemšanai palīdzēs šis padoms: pārklājiet ķēdi ar drāniņu vai lupatu un pavelciet to gar ķēdi vairākas reizes! Netīrumu daļiņas tiks atberztas un savāktas tieši auduma gabalā. 

Salīdzinājums. Iekārtas velosipēdu kopšanai

Nosaukums

Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem

OC 3

Rokas tīrīšanas iekārta

KHB 6 / KHB 4-18

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

K 2 - K 7

Pielietojums

Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem

Ārpus mājas teritorijas

Rokas tīrīšanas iekārta

Mājas teritorijā

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

Mājas teritorijā

Iekārtas uzstādīšanas laiks

Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem

Īss, jo tikai jāuzpilda ūdens tvertne

Rokas tīrīšanas iekārta

Īss, jo tikai jāpievieno ūdens padeve

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

Vidējs, jo vajadzīga gan elektrības, gan ūdens padeve

Tīrīšanas jauda

Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem

Zema, jo mazs ūdens spiediens (maksimālā ūdens plūsma 2 l / min)

Rokas tīrīšanas iekārta

Vidēja, jo vidējs ūdens spiediens (maksimāli 24 bāri, ūdens plūsma – 200 l / h)

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

Augsta, jo mainīgais spiediena diapazons ir no 20 līdz 110 (K 2) vai līdz 180 (K 7) bāriem

Piemērotība velosipēdu kopšanai

Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem

Ātrai tīrīšanai, kad neesat mājās

Mazā spiediena dēļ tīrīšana ir ļoti saudzīga

Baterija un ūdens tvertnes tilpums nav piemēroti kārtīgai, rūpīgai tīrīšanai

Rokas tīrīšanas iekārta

Kārtīgai, rūpīgai tīrīšanai mājas apstākļos

Vidēja stipruma spiediens ir pietiekami liels, bet saudzīgs, lai notīrītu velosipēdu

Vienīgais ierobežojums ir vajadzība uzlādēt bateriju

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

Kārtīgai, rūpīgai tīrīšanai mājas apstākļos

Bez ierobežojumiem, jo ir pieslēgta kā elektrība, tā ūdens

Lai izvairītos no bojājumiem, jāievēro pietiekami liels attālums no mazāk izturīgajām daļām

Spiedienam jābūt iestatītam uz minimumu

Velosipēda aprūpe pēc tīrīšanas

Kad runa ir par velosipēdiem, ir svarīga arī kopšana pēc tīrīšanas. Vienmēr ir kārtīgi jānosusina velosipēds, jo mitrums var veicināt rūsas veidošanos. Turklāt uz sausas virsmas kopšanas līdzekļus var uzklāt vienmērīgāk.

Kad velosipēda ķēde ir notīrīta, tā jānosusina ar drāniņu un tad jāieeļļo. Šajā brīdī ir lietderīgi izmantot velosipēda statīvu, lai noturētu to noteiktā pozīcijā. Pārliecinieties, ka šī procesa laikā eļļa nenokļūst uz bremžu klučiem vai bremžu virsmām, jo tas pasliktina ātruma samazināšanu un apstāšanos! Beigās noņemiet no ķēdes lieko eļļu ar lupatiņu!

Parasti visas kustīgās daļas, piemēram, troses, bremžu savienojumi, bremžu un pārnesumu pārslēgšanas sviras, piekares dakšu darba virsmas, ir regulāri jāeļļo.

Visbeidzot, riepu spiediens ir regulāri jāpārbauda, īpaši tad, kad ilgāku laiku nav braukts ar velosipēdu. Riepu sānos parasti ir norādīts, cik liels spiediens var būt riepā (minimums un maksimums). Jo lielāks spiediens riepā, jo labāk tā ripos.

 

Bicycle chain is oiled

Velosipēdu kopšanai piemēroti produkti

Kärcher: Mobile Outdoor Cleaner OC 3

Mobilā tīrīšanas iekārta āra darbiem OC 3

Kärcher: Car charger for EDI 4

Adapters iekārtas uzlādei automašīnā

 

Kärcher: Pressure washer

Augstspiediena tīrīšanas iekārta

Kärcher: Handheld Cleaner

Rokas tīrīšanas iekārta

Kärcher: OC 3 Bike Box

OC 3 + Bike

Kärcher: Cleaning Spray Gun WBS 3

WBS 3 šļūtenes pistole

Kärcher: Bike cleaner

Velosipēdu tīrīšanas līdzeklis

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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