Mobilais āra tīrītājs OC 3
Kärcher spiediena mazgātājs ar litija jonu akumulatoru un ūdens tvertni mobilai lietošanai. Ērti transportēt un uzglabāt. Ar plakanu strūklu delikātām virsmām.
Ikvienam, kam nepieciešams tīrīšanas risinājums, atrodoties ceļā: kompakts un viegls Kärcher mazgātājs. Pateicoties integrētajam litija jonu akumulatoram un noņemamai ūdens tvertnei, jūs varat, piemēram, notīrīt velosipēdu vai netīrus pārgājiena zābakus pat bez elektrības vai ūdens padeves savienojuma. Ar maigu, bet efektīvu zema spiediena plakano strūklu spiediena mazgātājs ir ideāli piemērots delikātām virsmām. LED displejs signalizē, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems vai tas tiek uzlādēts. Ir pieejamas dažādas aksesuāru kastes plaša spektra paplašinājumu iespējām.
Īpašības un ieguvumi
Compact device designĒrta spirālveida šļūtenes un strūklas pistoles uzglabāšanas iespēja zem noņemamas ūdens tvertnes. Vienkārša pārvietošana un vietu taupoša uzglabāšana.
Iebūvēta litija jonu baterijaMobila un autonoma tīrīšanas ierīce, kura nav atkarīga no strāvas avota. Ilgs akumulatora darbības laiks, kas nozīmē, ka pirms atkārtotas uzlādes to varēsiet izmantot vairākkārt. LED Jūs brīdina, kad baterija ir tukša.
Efektīvs, bet vienlaikus saudzīgs zems spiediensZema spiediena iestatījums ļauj tīrīt ne vien efektīvi, bet arī īpaši saudzīgi. Standarta uzgalis ar plakano strūklu nodrošina acīmredzamu tīrību. Konusveida uzgalis ir ideāli piemērots, piemēram, saudzīgai netīru suņa ķepu mazgāšanai.
Plašs piederumu klāsts
- Iekārtai ir pieejams plašs papildus piederumu klāsts, kas to padara īpaši universālu.
- Komplekts ceļojumiem, komplekts velosipēdu tīrīšanai un komplekts dzīvnieku tīrīšanai — tos visus var ērti uzstādīt uz ierīces. Visi piederumi ir pieejami arī pa vienam.
Noņemama ūdens tvertne
- To vienkārši varēsiet uzpildīt mājā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Caurplūde (l/min)
|maks. 2
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas darbības laiks (min)
|15
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|180
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|277 x 234 x 201
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Litija jonu baterija
- Plakanās strūklas uzgalis
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Ūdens tvertnes tilpums: 4 l
- Šļūtenes garums: 2.8 m
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Iekārtas filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Mājdzīvnieki, suņi
- Bērnu ratiņi
- Teltis, kempinga piederumi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.