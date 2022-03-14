Dārza kopšana: Labākie padomi un ieteikumi
Neatkarīgi no tā, vai pieminam pavasari, kad dārzkopības sezona pa īstam atsākas, vai rudens mēnešus, kad dārzs pamazām tiek ieziemots – ikvienam, kurš vēlas saglabāt savu dārzu zaļu un saglabāt to jauku ilgtermiņā, ir jāiegulda tajā daudz darba. Izmantojot šos ekspertu padomus, dārza kopšana būs veiksmīga.
Ekspertu padomi labi koptam dārzam
Dārza kopšana var būt nogurdinoša, bet galvenokārt tā var būt arī aizrautīga un jautra nodarbe, kā arī atpūta no mūsu bieži saspringtās ikdienas. Un ikviens, kurš ir attiecīgi sagatavojies, zina, kas un kad ir jādara dārzā. Tas ietaupa daudz laika un apgrūtinājumus, piemēram, nejaušas krūmu apgriešanas nepareizajā laikā. Bet kurš gadalaiks patiesībā ir vislabākais dzīvžogu un koku apgriešanai? Cik vajadzētu pļaut vai mulčēt zālienu? Kas jāņem vērā, laistot dārzu? Un kā ieziemot dīķi un dārzu?
Izmantojot šos dārzkopības padomus un ieteikumus, būsiet gatavs visiem uzdevumiem:
Dārzkopības padomi: Pareiza zālienu, dzīvžogu un koku kopšana
Dzīvžogi, kas robežojas ar jūsu zemes gabalu, ir ne tikai vizuāls akcents dārzā, bet arī nodrošina praktisku vizuālo aizsardzību pret garāmgājēju vai kaimiņu ziņkārīgajiem skatieniem. Bet tiem nepieciešama regulāra kopšana. Tāpēc jums ir jānoskaidro , kādus griešanas paņēmienus var izmantot un kuri dārza instrumenti ir vispiemērotākie dzīvžoga kopšanai.
Tāpēc pirms dzīvžoga apgriešanas ir jānovēro, kādu dzīvžoga veidu vēlaties apgriezt, jo tas nosaka, vai izmantot trapecveida vai taisnstūrveida formu. Īpaši populārs ir pirmais veids, kurā dzīvžogs tiek atjaunots uz augšu.
Runājot par atjaunošanu... Atjaunojošā griešana mūs noved pie koku kopšanas, jo ne tikai dzīvžogi un krūmi ir ik pa laikam jāapgriež. Arī dārza kokiem ir nepieciešama regulāra kopšana, lai nodrošinātu, ka tie nes daudz ziedu un augļu, un jūs varētu tos baudīt ilgu laiku. Bet kā pareizi apgriezt kokus praksē? Ikviens, kurš domā, ka ar jebkuru dārza instrumentu var nogriezt koku daļas un zarus jebkurā vietā, kļūdās. Lai pareizi apgrieztu kokus, dārza īpašniekiem vienmēr jāsagatavo šādi instrumenti: Atzarotājs vai ķēdes motorzāģis – tam ļoti labi noder ar akumulatoru darbināmi modeļi, kā arī atbilstošs aizsargtērps un kāpnes.
Turpretim jums vajadzētu pļaut zālienu daudz biežāk. Tam nepieciešama liela kopšana, jo īpaši, sākot ar pavasara mēnešiem. Tomēr ir svarīgi apgūt zāliena pļaušanu, pat ja sākumā tas izklausās dīvaini. Bet kā dārzniekiem iesācējiem vislabāk rīkoties, to darot? Iesācējiem zāliena pļaušanas pamatprincipu izpratne ir noderīga, lai kultivētu sulīgu, zaļu zālienu. Ikviens, kurš sāk apgūt šo jautājumu, zina, ka nevajadzētu pļaut, piemēram, slapju zālienu. Tāpat arī pārāk augsta temperatūra bojā tikko nopļautos zāles stiebrus. Bet kāpēc tas tā ir? Kad vajadzētu izmantot zāles pļāvēju vai mulčētāju un kādā gadījumā piemērotāks ir ar akumulatoru darbināms trimmeris vai robotizētais zāles pļāvējs? Ar pareiziem padomiem var izvēlēties piemērotus pļaušanas instrumentus savām vajadzībām un izvairīties no kļūdām zāliena pļaušanas laikā.
Padomi un ieteikumi dārza laistīšanai
Ikviens, kurš pareizi kopj un mēslo savas dobes, ziedus un zālienu, jau ir izdarījis daudz, lai dārzs izskatītos jauki un plaukstoši. Protams, tas izdodas tikai tad, ja augi un zāliens tiek regulāri laistīti. Galvenais ir sagaidīt ideālo laiku un zināt pareizo liešanas un laistīšanas tehniku, to darot. Piemēram, ir jāņem vērā, ka augiem un augsnēm ir dažādas vajadzības, un tie ir jālaista retāk vai biežāk atkarībā no to veida.
Turklāt dārzkopības fani var paļauties arī uz automātisko laistīšanu. Jūs varat ietaupīt daudz laika ar šādu automātisko laistīšanas sistēmu. Šī laistīšanas metode ir arī ievērojami taupīgāka, salīdzinot ar manuālo laistīšanu. To nodrošina datorvadāmas laistīšanas sistēmas, ar kurām ūdens vispirms tiek izvadīts no mājsaimniecības ūdens pieslēguma vai no ūdens mucas vai cisternas, izmantojot būstersūkni.
Mājīgs idillisks dārzs: Padomi terases un dārza mēbeļu tīrīšanai
Daudziem cilvēkiem savs dārzs ir vieta, kur atpūsties. Ja viss zied un ir skaisti uzturēts, pēc padarīta darba, varat baudīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni. Kādas būtu sajūtas, piemēram, ja uz jūsu jaunās koka vai akmens terases atrastos grills? Te jebkurā gadījumā ir saskatāma tendence – arvien vairāk cilvēku vēlas izdaiļot savu dārzu un papildināt to ar kvalitatīvām dārza mēbelēm un terasēm. Tas padara dārzu ērtu un mājīgu. Protams, to darot, atcerieties, ka koka terases ir regulāri jātīra un jāapkopj. Tas neļauj koka segumam kļūt pelēkam un pasargā to no nevēlamām nezālēm, sūnām un kaitīgām sēnītēm. Protams, tas pats attiecas arī uz dārza mēbelēm, kuras ideālā gadījumā vajadzētu notīrīt no virsmas netīrumiem ar siltu ūdeni un universālu tīrītāju vai tīrīšanas līdzekli. Varat arī izmantot vidēja vai augstspiediena tīrītāju.
Dārza ieziemošana
Ikvienam, kurš vēlas ieziemot savu dārzu, ir jāņem vērā dažas lietas. Augi podos un dārza mēbeles ir jānovieto sausā vietā, un puķu dobes vai krūmi atkal jāapgriež. Pēc tam jūs varat tos mēslot ar augu augsni. Mūsu padoms: Griešanas materiālu, no kura turklāt var vēl labāk atbrīvoties, kad to sasmalcina vai izmanto turpmākai dārza kopšanai, var novietot uz dobēm, lai pasargātu no sala. Tas ļauj vienlaikus atrisināt problēmu, ko darīt ar nokritušām lapām un zariem – vismaz daļēji, jo vairums koku un krūmu rudenī nomet lapas, tāpēc jāņem vērā arī lapu iznīcināšana.