Akumulatoru zāles pļāvējs
Vairs nekādu kaitinošu strāvas kabeļu vai bīstamā benzīna! Kärcher ar akumulatoru darbināmie un viegli manevrējamie 18 V un jaudīgie 36 V zāles pļāvēji ļauj viegli nopļaut zālāju, nodrošinot maksimālu mobilitāti, tostarp pār nelīdzenu reljefu. Visiem modeļiem ir 5,0 Ah baterija, ātrais baterijas lādētājs un mulčēšanas piederums.
Priekšrocības
Izmantojot mulčēšanas spraudni, pēc nopļaušanas zāli var izkaisīt pār zālienu — tā kalpos kā dabīgs mēslojums.
Zāles pļāvēja ķemmes automātiski satver zāli, kas aug gar zālāja malām, nodrošinot tās precīzu nogriešanu.
Zāles pļāvējam ir praktiskas konstrukcijas rokturis, pateicoties kam iekārtu var uzglabāt, neaizņemot daudz vietas.
Ieguvumi
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 Battery Set
Maksimāla mobilitāte un manevrēšana, un neliels svars. LMO 18-33 Battery Set ar 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power akumulatoru - šis kompakta izmēra zāliena pļāvējs ar akumulatoru sniedz Jums visas ērtības.
Akumulatora spriegums: 18 V
Griešanas platums: 33 cm
Griešanas augstums: 35–65 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 35 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 250 m²
*Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.
LMO 18-36 Battery Set
Ērta griešanas augstuma regulēšanas ierīces augšpusē. Ar vienu akumulatora uzlādi iespējams apstrādāt 350 m² platības. LMO 18-36 Battery Set ir ļoti daudzpusīgs, jo to iespējams izmantot gan maza, gan vidēja lieluma zālienu pļaušanai.
Akumulatora spriegums: 18 V
Griešanas platums: 36 cm
Griešanas augstums: 30–70 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 45 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 350 m²
*Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 Battery Set
Tā kā ar vienu akumulatora uzlādi iespējams apstrādāt līdz pat 550 m² un savācamās masas tvertnes tilpums ir 50 l, pļāvējs ir ideāli piemērots pat liela izmēra zālienu pļaušanai - LMO 36-40 Battery Set zālienu pļāvējs ar jaudīgu 36 V/5.0 Ah akumulatoru.
Akumulatora spriegums: 36 V
Griešanas platums: 40 cm
Griešanas augstums: 20–70 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 50 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 550 m²
* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.
LMO 36-46 Battery Set
Pļaušana bez liekas piepūles – pat nogāzēs. LMO 36-46 Battery Set ir aprīkots ar Push Assist funkciju, kas nodrošina aizmugurējo riteņu piedziņu.
Spriegums: 36 V
Griešanas platums: 46 cm
Griešanas augstums: 20–70 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 55 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 650 m²
*Maksimālā veiktspēja, izmantojot 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.