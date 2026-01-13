Akumulatoru zāles pļāvējs

Vairs nekādu kaitinošu strāvas kabeļu vai bīstamā benzīna! Kärcher ar akumulatoru darbināmie un viegli manevrējamie 18 V un jaudīgie 36 V zāles pļāvēji ļauj viegli nopļaut zālāju, nodrošinot maksimālu mobilitāti, tostarp pār nelīdzenu reljefu. Visiem modeļiem ir 5,0 Ah baterija, ātrais baterijas lādētājs un mulčēšanas piederums.

Priekšrocības

Izmantojot mulčēšanas spraudni, pēc nopļaušanas zāli var izkaisīt pār zālienu — tā kalpos kā dabīgs mēslojums.

Mulching

Zāles pļāvēja ķemmes automātiski satver zāli, kas aug gar zālāja malām, nodrošinot tās precīzu nogriešanu.

Edge Mowing

Zāles pļāvējam ir praktiskas konstrukcijas rokturis, pateicoties kam iekārtu var uzglabāt, neaizņemot daudz vietas.

Folded

Ieguvumi

Ar akumulatoru darbināmajai zāles pļaujmašīnai LMO 36-46 ir liels griešanas platums un ietilpīgs nopļautās zāles konteiners, un tāpēc darbu ar to paveiksiet ātri un efektīvi. Funkcija „Push Assist” nodrošina papildu piedziņu ar vienas pogas spiedienu. Šai ierīcei ir uzlabota vilce, un tā ir piemērota zāles pļaušanai pagalmā un dārzā bez piepūles.

icon_arrow

Lithium Ion Battery
Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
Push Assist
Pļaušana bez liekas piepūles – pat nogāzēs, pateicoties papildu piedziņas jaudai.
Height control
Pļāvēja stumšanai paredzēto rokturi iespējams noregulēt atkarībā no lietotāja auguma.
Cutting height
Griešanas augstumu iespējams regulēt centrāli.
RLM
Asināti tērauda asmeņi tīram griezumam.
Ergonomic handle
No putu materiāla izgatavotais rokturis ir drošs un ērts.

18 V Kärcher Battery Power

18-33 lawn mower

LMO 18-33 Battery Set

Maksimāla mobilitāte un manevrēšana, un neliels svars. LMO 18-33 Battery Set ar 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power akumulatoru - šis kompakta izmēra zāliena pļāvējs ar akumulatoru sniedz Jums visas ērtības.

Akumulatora spriegums: 18 V
Griešanas platums: 33 cm
Griešanas augstums: 35–65 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 35 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 250 m²

*Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

18-36 lawn mower

LMO 18-36 Battery Set

Ērta griešanas augstuma regulēšanas ierīces augšpusē. Ar vienu akumulatora uzlādi iespējams apstrādāt 350 m² platības. LMO 18-36 Battery Set ir ļoti daudzpusīgs, jo to iespējams izmantot gan maza, gan vidēja lieluma zālienu pļaušanai.

Akumulatora spriegums: 18 V
Griešanas platums: 36 cm
Griešanas augstums: 30–70 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 45 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 350 m²

*Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

36 V Kärcher Battery Power

36-40 lawn mower

LMO 36-40 Battery Set

Tā kā ar vienu akumulatora uzlādi iespējams apstrādāt līdz pat 550 m² un savācamās masas tvertnes tilpums ir 50 l, pļāvējs ir ideāli piemērots pat liela izmēra zālienu pļaušanai - LMO 36-40 Battery Set zālienu pļāvējs ar jaudīgu 36 V/5.0 Ah akumulatoru.

Akumulatora spriegums: 36 V
Griešanas platums: 40 cm
Griešanas augstums: 20–70 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 50 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 550 m²

* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

36-46 Lawn Mower

LMO 36-46 Battery Set

Pļaušana bez liekas piepūles – pat nogāzēs. LMO 36-46 Battery Set ir aprīkots ar Push Assist funkciju, kas nodrošina aizmugurējo riteņu piedziņu.

Spriegums: 36 V
Griešanas platums: 46 cm
Griešanas augstums: 20–70 mm
Savācamās masas tvertnes tilpums: 55 l
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 650 m²

*Maksimālā veiktspēja, izmantojot 36 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

