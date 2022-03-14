Dārza automātiska laistīšana
Lekns, zaļš zāliens, krāšņas dobju rindas, daudzkrāsains ziedu paklājs – ikviena dārza mīļotāja sapnis vasarā! Taču profesionālis zina, ka, lai arī zaļā dārza paradīze ir hobijs un aizraušanās, tajā ir jāiegulda liels darbs. Jo īpaši augu un zāliena laistīšana katru dienu siltajos mēnešos prasa daudz laika un enerģijas. Izmantojot automātisko laistīšanas sistēmu, šo laikietilpīgo procesu var padarīt vieglāku un vienlaikus ietaupīt vērtīgo ūdeni. Tālāk ir sniegts pārskats par dažādām sistēmām, kā arī to, kā darbojas automātiskā laistīšana ar gruntsūdeni vai lietus ūdeni.
Automātiskās laistīšanas priekšrocības dārzā
Automātiskās laistīšanas sistēmas priekšrocības dārzā var ātri uzskaitīt: Salīdzinot ar laistīšanu, kas veikta ar lejkannu vai tradicionālām smidzināšanas pistolēm, jūs varat ietaupīt ļoti daudz laika, izmantojot laistīšanas sistēmu dārzā. Turklāt šī metode ietaupa ūdeni un ietaupa vairāk resursu nekā dārza strūklošana ar krāna ūdeni ar rokām. Īpaši efektīvi varat laistīt savu dārzu, izmantojot individuāli regulējamus laistītājus un ūdens taimerus vai laistīšanas pulksteņus. Tas ļauj laistīt zālienus, augus un krūmus manuāli vai mērķtiecīgi saskaņā ar individuāli regulējamu laistīšanas grafiku – pat esot darbā vai atvaļinājumā. Vēl viena priekšrocība ir tā, ka automātiskā laistīšana ar, piemēram, lietus ūdeni vai gruntsūdeni nepatērē vērtīgo dzeramo ūdeni. Lietus ūdeni var savākt cisternās vai ūdens mucās un pēc tam savienot ar automātisko laistīšanas sistēmu, izmantojot būstersūkni un šļūtenes sistēmu. Protams, tas tāpat darbojas arī ar gruntsūdeni vai akas ūdeni, ko var efektīvi sadalīt dārzā ar dārza sūkni.
Automātiskā laistīšana: Vadāma manuāli vai ar datoru
Ja apsverat iespēju iegādāties laistīšanas sistēmu, vispirms ir jānoskaidro daži jautājumi. Tas jādara ne tikai, lai uzzinātu, kā darbojas automātiskā laistīšana un kādas sistēmas pastāv. Bet arī šī informācija ir nepieciešama jūsu dārza platības kvalitātei un lielumam. Piemēram, rodas jautājumi par to, kāda šļūteņu sistēma ir piemērota un kādu ūdens avotu vēlaties izmantot, lai mērķtiecīgi nodrošinātu ūdeni puķu dobēm, dzīvžogiem un zālieniem. Pastāv arī dažādi ūdens taimeru veidi. Ir svarīgi zināt šādu informāciju: Ja esat atbildējuši uz šiem galvenajiem jautājumiem, lielākā “darba” daļa jau ir paveikta. Laistīšanas sistēmas uzstādīšana nav sarežģīta un aizņem tikai dažas minūtes.
Kā darbojas automātiskā laistīšana?
Būtībā jums ir trīs iespējas ar automātisko laistīšanu. Sākumā jau var pietikt ar modernu šļūteņu sistēmu, kas sadala ūdeni, izmantojot automātiski funkcionējošus smidzinātājus. Šis variants ir lēts un neprasa darbietilpīgu plānošanu, jo mobilās un individuāli regulējamās ierīces jebkurā laikā pēc nepieciešamības var novietot vēlamajā dārza zonā. Šādi jau ir iespējams ietaupīt daudz laika, un jūs varat izmantot šo laiku, lai rūpētos par ģimeni un mājsaimniecību vai strādātu mājās. Pateicoties elastīgo šļūteņu savienojumu sistēmām, vairāki smidzinātāji dažos gadījumos var būt arī savstarpēji saistīti.
Ja ir nepieciešams laistīt ne tikai lielas zāliena platības, bet vēlaties mērķtiecīgi laistīt, piemēram, puķu dobes un garšaugus, ir nepieciešama vieda laistīšanas sistēma kas apgādā katru augu atsevišķi un atbilstoši vajadzībām. Šajā gadījumā tiek izmantota mikropilināšanas metode. Ūdens caur šļūteni tiek padots daudzām pilināšanas sprauslām un mikrosmidzināšanas sprauslām, lai augi tiktu laistīti ne tikai efektīvi, bet galvenokārt arī resursu taupīšanas un daudzuma regulēšanas veidā. Izmantojot smalkas pilināšanas sprauslas un mikrosmidzināšanas sprauslas, ir iespējams mērķtiecīgi laistīt atsevišķus augus vai arī visu dobi, izmantojot dažādus miglošanas veidus. Laistīšanai ir papildus izstrādātas mitrināšanas šļūtenes, kuras kā tradicionālu šļūteni izklāj dobē vai ap to. Uzstādīšana ir ātra, pateicoties komplektā iekļautajām darbību instrukcijām. Šļūtenes var apgriezt pēc nepieciešamības, izmantojot komplektā iekļautos šļūteņu sadalītājus, lai pēc vajadzības pagarinātu sistēmu. Pilināšanas sprauslas un mikrosmidzināšanas sprauslas ir uzstādītas uz sistēmas šļūtenes, un tā ar šļūtenes atsaitēm tiek iespiesta zemē vēlamajā vietā. Īpaši praktiski: Mikrosmidzināšanas sprauslas var individuāli regulēt, izmantojot kontrolieri.
Ja dārzs ir jāieziemo, laistīšanas sistēmas sprauslas un krāna adapterus var ātri atskrūvēt. Sistēma ir pilnībā jāizjauc un jāuzglabā pa ziemu salizturīgā vietā.
Kādu ūdens avotu izmanto dārza laistīšanai?
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties laistīt savus augus, dobes un ziedus ar rokām vai ar automatizētu dārza laistīšanas sistēmu, svarīgi ir izvēlēties ūdens avotu. Acīmredzamākā iespēja tam ir izmantot krāna ūdeni, pievienojot dārza šļūteni vai laistīšanas sistēmu pie mājas ūdens krāna. Tomēr dažiem dārzu īpašniekiem var būt vērts izmantot alternatīvu ūdens avotu. Šim nolūkam ir vērts apsvērt laistīšanas sistēmu ar gruntsūdeni vai akas ūdeni vai automātisku dārza laistīšanu ar lietus ūdeni.
Ikviens, kam pieder liels dārzs, var papildus apsvērt akas izbūvi, lai savākto gruntsūdeni vai lietus ūdeni izmantotu dārza laistīšanai. Protams, ar to ir saistītas dažas vienreizējās izmaksas, taču tas nesīs peļņu jau pēc dažiem gadiem. Lietus ūdens savākšana cisternās un savākšanas tvertnēs un tā izvadīšana laistīšanas sistēmā un visbeidzot dārzā, izmantojot irigācijas sūkņus, arī ir piemērots risinājums šim nolūkam.
Premium klase: Automātiska laistīšana ar ūdens taimeri
Ikviens, kurš vēlas, lai dārzs tiktu laistīts pilnībā automātiski, var paļauties uz ūdens taimeri. Pat esot atvaļinājumā vai darbā, jums vairs nav jāuztraucas par to, ka jūsu ziedi saņem pārāk maz ūdens. Jūs varat iestatīt ierīcē laistīšanas intervālu iepriekš, nodrošinot pilnībā automātisku dārza laistīšanu atbilstoši grafikam.
Tas darbojas šādi. Ūdens taimeris tiek piestiprināts pie mājas ūdens pieslēguma, kā tas tiek darīts ar citām laistīšanas sistēmām. Atkarībā no modeļa tam var pievienot no viena līdz trīs sadalītāju sistēmām. Ja izvēlaties, piemēram, laistīšanas pulkstenis, laistīšanas periodu var iestatīt tikai manuāli. Pēc maksimāli divām stundām – vai agrāk, ja nepieciešams – laistīšana tiek automātiski pārtraukta.
Jūs varat iegūt vēl lielāku neatkarību ar ūdens taimeri. Tas ne tikai nodrošina dārza automātisku laistīšanu vienu vai vairākas reizes dienā, ja nepieciešams, bet arī mēra augsnes mitrumu, izmantojot sensoru. Signāls bezvadu režīmā tiek nosūtīts uz vadības bloku pie ūdens pieslēguma, tādējādi uzsākot un pabeidzot laistīšanu atkarībā no iepriekš iestatītās funkcijas – tas ir mūsdienīgs un efektīvs dārza laistīšanas veids.