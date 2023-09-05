AUTOMAŠĪNAS KOPŠANA: PADOMI ĀRPUSES UN IEKŠPUSES TĪRĪŠANAI
Ja vēlaties, lai Jūsu automašīna kalpotu vēl daudz gadu, par to ir jārūpējas. Kvalitatīva automašīnas kopšana ir ne tikai tās regulāra mazgāšana, bet arī rūpēšanās par krāsu, virsbūvi un tīrības uzturēšana salonā. Tas prasa tikai nedaudz laika, piemērotu tīrīšanas aprīkojumu un kvalitatīvus kopšanas līdzekļus. Labākie padomi teicamai automašīnas kopšanai ir atrodami šeit.
Automašīnas kopšana ir tās vērtības saglabāšana
Automašīnas kopšana ne tikai nodrošina tās labo izskatu uz ilgu laiku, bet arī palīdz saglabāt tās vērtību. Piemēram, regulāra krāsojuma atjaunošana aizsargā automašīnu pret laikapstākļu radītiem bojājumiem, sāli un netīrumiem ziemā vai putekšņiem un kukaiņiem vasarā. Tas arī novērš rūsas veidošanos, kas padara virsmas porainas un bojā automašīnu ilgtermiņā.
Kā rūpēties par Jūsu automašīnu
Pirms sākat rūpēties par krāsu, auduma vai ādas sēdekļiem, plastmasas, stikla un metāla virsmām, rūpīgi notīriet automašīnu! Lai saglabātu automašīnas vērtību, rūpes par ārpusi un salonu ir vienlīdz svarīgas. Tīriet ārpusi regulāri, ne tikai tad, kad automašīna ir īpaši netīra. Bieža automašīnas mazgāšana vienmēr nāk par labu transportlīdzeklim, neatkarīgi no tā, vai tā tiek veikta automātiskajās vai pašapkalpošanās automazgātavās vai mājās, izmantojot augstspiediena tīrīšanas iekārtu ar atbilstošajiem piederumiem. Arī regulāri būtu jātīra salons, vēlams, izmantojot slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, mīkstu drāniņu un piemērotu virsmu tīrīšanas līdzekli. Kā arī riepas ir jāapkopj regulāri, piemēram, pielietojot augstspiediena tīrīšanas iekārtu un riepu disku tīrīšanas līdzekli. Tas, cik bieži jūs tīriet automašīnu, ir atkarīgs ne tikai no netīrības pakāpes, bet arī no Jūsu personīgajām prasībām attiecībā uz tīrību. Tomēr ziemā automašīnas kopšana ir vēl būtiskāka, jo netīrumi, ledus un sāls var aizsprostot logus, kā arī sabojāt virsbūvi un krāsu, ja netiek regulāri noņemti.
Ar pareizo aprīkojumu, tīrīšanas līdzekļiem un labākajiem kopšanas padomiem rūpēties par savu automašīnu ir viegli visa gada garumā. Turklāt ir daudz vieglāk pulēt labi koptu, tīru automašīnu un rūpēties par tās krāsu.
Salona kopšana
Kad salons ir iztīrīts ar putekļsūcēju un uz vadības paneļa vairs nav putekļu, ir pienācis laiks ķerties pie citu virsmu tīrīšanas. Ar speciālu salona tīrīšanas līdzekli plastmasas, gumijas un auduma virsmas var tikt atbrīvotas no kafijas traipiem, taukainiem ēdiena vai saules aizsargkrēma traipiem. Vienlaikus arī tiek novērstas nepatīkamas smakas, kā arī tiek atsvaidzināta polsterējuma krāsa un šķiedras. Vēl viena salona tīrīšanas līdzekļu priekšrocība ir tā, ka tie palīdz ilgāk saglabāt virsmu tīru, tādējādi atvieglojot turpmāko tīrīšanu.
Padoms
Kad pirksiet salona tīrīšanas līdzekli, pievērsiet uzmanību informācijai par virsmām, uz kurām to var lietot. Ar vienu līdzekli bieži vien var notīrīt visas salona virsmas, tostarp polsterējumu. Tomēr atcerieties, ka tādām virsmām kā augstas kvalitātes sēdekļiem, kas izgatavoti no īstas ādas, būs nepieciešams specializēts līdzeklis. Āda jātīra tikai vienu vai divas reizes gadā, un tas vienmēr jādara ar specializētu, ieeļļojošu līdzekli ādas virsmu kopšanai, lai saglabātu tās izskatu.
Ja salona tīrīšanas līdzeklis Jums nav pa rokai, Jūs automašīnas uzkopšanai varat izmantot arī siltu ūdeni, kurā izšķīdināts mazgāšanas līdzeklis. Vienkārši noslaukiet virsmas ar mitru drānu un pēc tam nosusiniet tās ar kokvilnas vai mikrošķiedras drāniņu, lai mitrums neiekļūtu elektronikā. Tomēr ar šo metodi nevar panākt antistatisku efektu vai saīsināt laiku līdz atkārtotai uzkopšanai, salīdzinot ar īpaši salona tīrīšanai paredzētu līdzekli.
Laika gaitā uz vadības paneļa vai durvju paneļiem var parādīties viegli skrāpējumi. Tādēļ gludas virsmas, kam jābūt noturīgām pret ūdeni un netīrumiem, pēc uzkopšanas ieteicams apstrādāt ar paneļa tīrīšanas līdzekli. Uzsmidziniet to, ļaujiet tam brītiņu iedarboties un tad nospodriniet virsmu vēlreiz, ja vajadzīgs. Tas novērš virspusējus bojājumus, vienlaikus atjaunojot krāsu un spīdumu, lai salons atkal izskatītos kā jauns.
Lai automašīnā neitralizētu nepatīkamas smakas, pielietojiet šādu metodi: pie pedāļiem novietojiet trauku, kurā iebērtas kafijas pupiņas. Tās uzsūc mitrumu un nepatīkamās smakas. Tādu pašu efektu var panākt arī ar rīsiem vai miltiem.
Rūpes par logu tīrīšanu
Saulainajās dienās uz logiem un spoguļiem pirkstu nospiedumi ir īpaši pamanāmi. Tie ne tikai izskatās nepievilcīgi, bet arī traucē redzamībai braukšanas laikā. Tādēļ, kad runa ir par automašīnas kopšanu, nedrīkst aizmirst par logiem. Ja tīrat salonu, arī stikli ir jānotīra no iekšpuses. Bagātīgi apsmidziniet tos ar automašīnas stiklu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet traipus un švīkas ar tīru, mīkstu lupatiņu. Tad uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz logiem un spoguļiem arī ārpusē un izmantojiet mīkstu mikrošķiedras drāniņu, lai maigi noberztu piekaltušos netīrumus.
Padoms
Ar elektriskā ledus skrāpja EDI 4 automašīnas logu tīrīšanas komplektu noturīgie netīrumi uz priekšējā un aizmugurējā stikla un sānu logiem var tikt notīrīti ātri un bez piepūles.
Braukšanas laikā uz vējstikla un aizmugurējā stikla ātri uzkrājas jauni netīrumi. Vasarā tie ir kukaiņi, lietainās dienās, visticamāk, netīri šļaksti no priekšā braucošās automašīnas, ziemā uz logiem nokļūst sāls, sniegs un šķidrie netīrumi. Lai vienmēr saglabātu labu redzamību, regulāri jāpārbauda vējstikla tīrītāji un pēc vajadzības jāpapildina ūdens un aizsargstiklu tīrīšanas līdzeklis. Šim vislabāk noderēs aizsargstikla tīrīšanas līdzekļi, kas paredzēti vai nu ziemai, vai arī vasarai. Tīrīšanas līdzeklis vasarai aktīvi iedarbojas uz kukaiņu paliekām, un līdzeklis ziemai reizē kalpo kā antifrīzs, kas novērš vējstikla un lukturu tīrīšanas sistēmas aizsalšanu. Pārliecinieties, ka līdzeklis ir sajaukts ar ūdeni tādā proporcijā, kāda norādīta uz produkta iepakojuma!
Gumijas blīvju kopšana
Automašīnu gumijas blīves, piemēram, durvīs vai bagāžniekā, ir pakļautas smagai temperatūras, ledus, sniega un sāls iedarbībai, īpaši ziemā. Lai tās nekļūtu trauslas un nepieļautu sūci, Jūs varat uzturēt tās elastīgas ar gumijas kopšanas līdzekļiem. Tas arī novērš durvju aizķeršanos vasarā, kad ir ļoti karsts. Tomēr, lietojot līdzekli, jāuzmanās, lai tas nenokļūtu uz krāsojuma, jo līdzeklis var atstāt ilgnoturīgus traipus. Ja specializētais tīrīšanas Jums nav pa rokai, varat izmantot arī vazelīnu.
Krāsas atjaunošana un pulēšana
Automašīnas kopšana ir jāattiecina arī uz krāsojumu. Virspusējie skrāpējumi ir kaitinoši un izceļas saules gaismā, īpaši uz tumšākas krāsas automašīnām. Sīkās līnijas bieži rodas tīrīšanas laikā, kad ar birstēm vai sūkļiem tiek noņemtas sīkas netīrumu daļiņas. Tos var viegli notīrīt, izmantojot vasku saturošu pulēšanas līdzekli. Līdzeklis vienlaikus notīra un pulē. Vislabāko rezultātu var panākt, kad ar mīkstu drāniņu vai absorbējošu kokvilnas gabaliņu uzklājat līdzekli ar apļveida kustībām un pēc īsa brīža viegli nopulējiet virsmu ar tīru lupatiņu. Līdzeklis ne tikai liks krāsai atkal spīdēt, bet arī aizsargās to no laikapstākļu ietekmes, UV stariem, dubļiem un sāls.
Dziļus skrāpējumus, kurus vairs nav iespējams likvidēt ar vasku saturošu pulēšanas līdzekli, var izlabot ar retušējošu krāsas pildspalvu un caurspīdīgo laku. Parasti pie automašīnas ražotāja var iegādāties jebkuru krāsu un laku, piemēram, metālisku, spīdīgu vai matētu krāsu u. tml. Tomēr lielākus virsbūves bojājumus vienmēr vajadzētu labot pie profesionāļiem, piemēram, darbnīcās, kas piedāvā SMART (maza līdz vidēji liela laukuma labošanas tehnoloģija) remontu. Šī konkrētā laukuma labošanas metode parasti ir lētāka un ātrāka nekā ierastie remontdarbi, kad tiek nomainītas veselas automašīnas daļas. Tas ļauj transportlīdzekli atkal atjaunot, kas arī ir lietderīgi, piemēram, pirms transportlīdzekļa pārdošanas vai izīrētas automašīnas atgriešanas.