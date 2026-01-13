NEZĀĻU NOŅĒMEJS

Woman with battery weed remover in the garden

Nezāles ir grūti uzvarāms bieds. Vai esi noliecies vai arī uz ceļiem, ravēšana ir nogurdinoša un sāpīga. Cīņa ar nezālēm ir nebeidzams stāsts, bet ar Kärcher WRE 4 Battery nezāles ir uzveiktas ātri un viegli!

Uzvari nezāles!

Ikvienam, kurš nevēlas padoties nezālēm uz celiņiem un citām virsmām, tagad ir spēcīgs sabiedrotais: WRE 18-55 Battery. Pateicoties inovatīvajam birstīšu aprīkojumam, varat notīrīt sausas nezāles un sūnas no plaisām un dažādām virsmām, piemēram, akmens, flīzēm vai betona.

Inovatīvs birstīšu aprīkojums virsmas nezāļu noņemšanai

Pateicoties īpaši izkārtotiem neilona sariem un ātrumam līdz 2800 apgriezieniem minūtē, varēsiet bez piepūles noņemt virsmu nezāles un sūnas no pakāpieniem un akmens virsmām.

Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE

Grozāma tīrīšanas galva

Tīrīšanas aprīkojuma leņķi var regulēt, nospiežot pogu, lai noņemtu nezāles no dažādiem priekšmetiem jūsu ceļā, piemēram, soliem. Tas arī ļauj ierīci pielāgot operatora augumam.

Swivelling cleaning head of the battery weed remover

Birstes saru nomaiņa bez jebkādiem instrumentiem

Sarus var nomainīt vienā mirklī bez jebkādiem instrumentiem. Vienkārši atskrūvējiet un noņemiet distances regulatoru un ievietojiet jaunu saru sloksni. Viegli un ātri!

Bristle replacement without tools battery weed remover WRE
Inovatīvā rotējošā birste: sari rūpīgi un ātri noņem nevēlamās nezāles un spītīgas sūnas.
Iekārtu var piemērot dažādām tīrīšanas situācijām un dažādiem lietotāja augstumiem
Alumīnija teleskopiskais rokturis: ļauj jebkura augstuma lietotājiem strādāt stāvus.
Birstes nomaiņas sistēma, kurai nav nepieciešami instrumenti..
Novietošanas pozīcija: pārtraukumu laikā iekārtu var droši novietot uz zemes
“Reālā laika menedžments” ekrāns uzrāda atlikušo baterijas darbības laiku, lādēšanas laiku un baterijas kapacitāti
18 V Kärcher Battery power maināmā baterija: maximālai kustības un elastības brīvībai
Viegla iekārtas uzglabāšana: pateicoties uzglabāšanas cilpai, iekārtu ir viegli piekārt

Nav nozīmes, kur nezāles mēģina iedzīvoties, ar Kärcher WRE 4 Battery tās ir satikušas savu pretinieku. Nezāļu noņēmējs ir ērti lietojams. Vienkārši pārvietojiet iekārtus uz nezālēm stāvošā stāvoklī un darbs ir pabeigts!

Savienojumu tīrīšana: iestatiet birsti nepieciešamajā leņķī un viegli virziet to virs virsmas.
Kaktu tīrīšana: lai efektīvi notīrītu, nolieciet nezāles pret akmeni
Sūnu noņemšana: pārvietojiet rotējošo birsti zem sūnām, ja iespējams
Birstes galviņa visefektīvākāk strādā, ja to lieto ar kreiso pusi, jo birste griežas pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Nezāļu noņemšana: ideāli piemērots regulārai nezāļu noņemšanai

Nezāļu un virsmu piemēri

Sūnu pārklājumi
Sūnām klātas virsmas
Pieneņu augi
Ceļmallapas augi
Nav piemērots garām zālēm un nezālēm
Flīzes
Bruģakmenis
Ietve
Kāpnes
