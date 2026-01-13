NEZĀĻU NOŅĒMEJS
Nezāles ir grūti uzvarāms bieds. Vai esi noliecies vai arī uz ceļiem, ravēšana ir nogurdinoša un sāpīga. Cīņa ar nezālēm ir nebeidzams stāsts, bet ar Kärcher WRE 4 Battery nezāles ir uzveiktas ātri un viegli!
Uzvari nezāles!
Nezāles ir grūti uzvarāms bieds. Vai esi noliecies vai arī uz ceļiem, ravēšana ir nogurdinoša un sāpīga. Cīņa ar nezālēm ir nebeidzams stāsts, bet ar Kärcher WRE 4 Battery nezāles ir uzveiktas ātri un viegli!
Funkcijas
Ikvienam, kurš nevēlas padoties nezālēm uz celiņiem un citām virsmām, tagad ir spēcīgs sabiedrotais: WRE 18-55 Battery. Pateicoties inovatīvajam birstīšu aprīkojumam, varat notīrīt sausas nezāles un sūnas no plaisām un dažādām virsmām, piemēram, akmens, flīzēm vai betona.
Inovatīvs birstīšu aprīkojums virsmas nezāļu noņemšanai
Pateicoties īpaši izkārtotiem neilona sariem un ātrumam līdz 2800 apgriezieniem minūtē, varēsiet bez piepūles noņemt virsmu nezāles un sūnas no pakāpieniem un akmens virsmām.
Grozāma tīrīšanas galva
Tīrīšanas aprīkojuma leņķi var regulēt, nospiežot pogu, lai noņemtu nezāles no dažādiem priekšmetiem jūsu ceļā, piemēram, soliem. Tas arī ļauj ierīci pielāgot operatora augumam.
Birstes saru nomaiņa bez jebkādiem instrumentiem
Sarus var nomainīt vienā mirklī bez jebkādiem instrumentiem. Vienkārši atskrūvējiet un noņemiet distances regulatoru un ievietojiet jaunu saru sloksni. Viegli un ātri!
Pielietošana
Nav nozīmes, kur nezāles mēģina iedzīvoties, ar Kärcher WRE 4 Battery tās ir satikušas savu pretinieku. Nezāļu noņēmējs ir ērti lietojams. Vienkārši pārvietojiet iekārtus uz nezālēm stāvošā stāvoklī un darbs ir pabeigts!