Rūpnieciskie putekļu sūcēji
Sākot ar mobilajām iekārtām līdz putekļu sūcējiem vai atputekļošanas sistēmām. Rūpniecībā jums ir nepieciešama iekārtu, piederumu un pakalpojumu sistēma, ko var viegli integrēt jūsu procesos un nodrošināt pievienoto vērtību. Sistēma, kurā visi produkti ir īpaši izstrādāti, lai atbilstu stingrām rūpniecības prasībām. Mums ir šī sistēma, kas rada atšķirību. Kärcher industriālā sistēma.
Rūpnieciskie putekļu sūcēji šķidrumiem/ skaidām
Mūsu izturīgie industriālie putekļsūcēji spēj pastāvīgi un droši apstrādāt lielu daudzumu abrazīvu slaucītāju un smērvielu. Rezultātā mūsu rūpnieciskie putekļsūcēji ir jūsu pirmā izvēle, lai sūknētu vāli un emulsijas, piem. sākot no frēzmašīnām un moderniem apstrādes centriem.
Rūpnieciskie putekļu sūcēji cietām daļiņām/ putekļiem
Atklājiet mūsu plašo rūpniecisko putekļsūcēju produktu portfeli ar īpašu filtru, lai sūknētu smalkas un rupjas cietas vielas un putekļus. Šie rūpnieciskie putekļsūcēji ir aprīkoti ar augstas kvalitātes bīstamu vielu filtru inženieriju, un, pateicoties filtru tīrīšanai, tiem ir īpaši ilgs kalpošanas laiks.
Sprādziendrošie "Ex" putekļu sūcēji
Izmantojot mūsu sertificētos sprādziendrošos rūpnieciskos putekļsūcējus ATEX Zone 22 ar M un H putekļu klasēm, jums vienmēr ir optimāls risinājums sprādzienbīstamu putekļu savākšanai.