Logu mazgātājs WV 5 Plus N Black Edition *EU
Ar akumulatoru darbināmais logu tīrīšanas rīka komplekts WV 5 Plus N Black Edition nodrošina tīrus logus bez nopilējumiem un bez švīkām īsā laikā. Papildaprīkojumā pieejamais papildu akumulators nodrošina nepārtrauktas tīrīšanas iespējamību.
Ar WV 5 Plus N Black Edition uzņēmums Kärcher, kas ir izgudrojis ar akumulatoru darbināmo logu tīrīšanas rīku, piedāvā tirgū ierīci, kura nodrošina logu perfektu tīrīšanu bez švīkām un bez nopilējumiem. Pateicoties akumulatora ilgākam darbības laikam, ir iespējamas garākas tīrīšana sesijas bez jebkādām problēmām. Pateicoties akumulatoru praktiskajai nomaiņas sistēmai, pēc otra akumulatora iegādes ir iespējama nepārtraukta logu tīrīšana. Ierīces rokturis ar mīkstu pārklājumu nodrošina, ka WV 5 Plus pārspēj iepriekšējo sēriju ērtuma un ergonomiskuma ziņā. Ierīcei ir arī starplikas uz iesūkšanas uzgaļa. Šī funkcija ļauj labāk notīrīt logus līdz pat malām. Komplektācijā ir iekļauts šaurais iesūkšanas uzgalis režģa logiem. Smidzinātājpudeles un mikrošķiedras tīrāmās drānas perfektā kombinācija garantē efektīvu tīrīšanu, un, izmantojot ar akumulatoru darbināmo logu tīrīšanas rīku, perfekti notīra logus.
Īpašības un ieguvumi
Izņemama baterijaMaināmās baterijas gādā par logu tīrīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem.
Ērta tīrīšana gar apmalēmManuāli regulējamie distanceri nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu bez švīkām līdz pat apmalēm.
Ērts rokturis ar baterijas uzlādes līmeņa indikatoruMīkstais rokturis padara iekārtu vēl ērtāku lietošanai. Trīs LED gaismas diodes uzrāda pašreizējo baterijas uzlādes stāvokli.
Maināms sūkšanas uzgalis
- Varat izvēlēties starp lielo un mazo sūkšanas uzgali atkarībā no tīrāmās virsmas lieluma.
Patīkami kluss
- Window Vac zemais trokšņu līmenis padara darbu vēl patīkamāku.
Oriģinālais
- Oriģinālā Window Vac izgudrotāja – Kärcher – kvalitāte.
Trīs reizes ātrāk
- Logu tīrīšana ar Window Vac ir trīs reizes ātrāka nekā ar parastajām metodēm.
Rezultāts bez švīkām un nopilējumiem
- Ūdens nosūkšana nodrošina to, ka nopilējumi tiks atstāti pagātnē. Mirdzoši tīriem logiem.
Pilnībā higiēnisks
- Ātra un vienkārša tvertnes iztukšošana bez saskares ar netīro ūdeni.
Daudzveidīgs lietojums
- Window Vac var izmantot uz visām gludajām virsmām, piemēram, flīzēm, spoguļiem, dušas kabīnēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|280
|Šaurā sūkšanas uzgaļa darba platums (mm)
|170
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (ml)
|100
|Baterijas darbības laiks (min)
|35
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|185
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 105
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|melna
|Svars ar bateriju (kg)
|0.7
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Izsmidzināšanas pudele Extra ar mikrošķiedras drāniņu
- Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 Window Vac tīrīšanas līdzeklis, 20 ml
Aprīkojums
- Maināms sūkšanas uzgalis
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Smalkrūtoti logi
- Gludās virsmas
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast WV 5 Plus N Black Edition *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.