KIRA CV 50
Putekļsūcējs-robots KIRA CV 50 atvieglo uzkopšanas personāla darbu, uzņemoties laikietilpīgo sauso grīdu uzkopšanu un ļaujot kvalificētajiem darbiniekiem vienlaikus veikt sarežģītākus uzdevumus.
Vai meklējat ekonomisku veidu, kā palielināt produktivitāti un samazināt sava uzkopšanas personāla darba slodzi? Autonomais putekļsūcējs-robots KIRA CV 50 būs ideāls risinājums! Tas uzņemas laikietilpīgo un monotono grīdu uzkopšanu ar putekļsūcēju, ļaujot kvalificētajiem darbiniekiem tobrīd veltīt savu laiku sarežģītāku uzdevumu izpildei. Lai to paveiktu, iekārta pilnīgi autonomi kartē tīrāmo platību un aprēķina optimālo, efektīvāko tīrīšanas maršrutu. Robotizētais putekļsūcējs ir ideāls palīgs paklāju un cieto grīdu tīrīšanai, turklāt ar savu 350 milimetru darba platumu tas iztīrīs vietas arī zem galdiem un mēbelēm, kaktos un tieši gar grīdlīstēm. Tam ir kompakts dizains, jaudīgas 36 V Kärcher Battery Power+ platformas baterijas (pasūtāmas atsevišķi) un ergonomiska manevrējamība. Pateicoties sarežģītai vairāku sensoru koncepcijai un precīzai apkārtnes noteikšanai ar LiDAR, tā navigācija un darbība ir tik uzticama, ka tas ir sertificēts atbilstoši IEC 63327 drošības standartiem un apstiprināts lietošanai sabiedriskās vietās. KIRA Robots lietotne un integrētais ekrāns nodrošina ļoti vienkāršu apiešanos ar iekārtu – nav nepieciešamas speciālista zināšanas.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts dizains ar ļoti mazu attālumu no zemesZemais iekārtas augstums (32 cm) ļauj iekārtai uzkopt arī zem mēbelēm un galdiem. Kompaktā dizaina dēļ piemērots arī izmantošanai šaurās telpās. Robots bez piepūles darbojas arī šaurākās vietās, jo spēj apgriezties uz vietas.
KIRA Robots lietotnePilnīga kontrole ar KIRA Robots lietotni, kurā varat pārvaldīt savus robotus, ar iekārtas stāvokļa tiešo pārraidi, detalizētiem tīrīšanas pārskatiem un daudz ko citu. Ir viegli izveidot un rediģēt tīrīšanas kartes un grafikus. Par perfektu savienojumu ar tīklu gādā integrētais 4G/LTE mobilais vai bezvadu tīkla savienojums.
36 V Kärcher Battery Power+ baterijas platformaMaināmās baterijas gādā par nepārtrauktu tīrīšanu bez nepieciešamības Jums gaidīt uzlādes laikā. Lietošanu neierobežo robota atrašanās vieta, proti, varat to izmantot arī dažādos stāvos. Kärcher iesaka izmantot divas baterijas, lai nodrošinātu ilgāku robota darbības laiku. Taču darbs ir iespējams arī ar vienu bateriju.
Vienkārša un intuitīva vadāmība
- Visas funkcijas ir vienkārši pārvaldāmas interaktīvajā ekrānā uz iekārtas vadības paneļa.
- Iekārta ir gatava darbam, līdzko to izņemat no iepakojuma – sākotnējā iestatīšana nav nepieciešama.
Maksimāla un autonoma efektivitāte
- Liels darba platums (350 mm), kas gādā par augstu efektivitāti un 525 m²/h lielu teorētisko platības tīrīšanas veiktspēju.
- Divas sānu birstes tīrīšanai līdz pat grīdlīstei – nekādas otrreizējas uzkopšanas ar slotu!
- Autonoma, sistemātiska tīrīšanas ceļa plānošana maksimālai tīrīšanas efektivitātei.
Iekārta ir ergonomiski un viegli pārvietojama
- Izvelkams rokturis nodrošina labu pārvietojamību un ergonomiku.
- Viegla robota pārvietošana uz uzglabāšanas vai nākamo lietošanas vietu.
- Papildu ērtībām pārvietošanas laikā varat noņemt riteņus.
Uzticama navigācijas sistēma
- LiDAR navigācija – robots ir ideāli piemērots darbam lielās telpās un tumsā.
- Uzticama šķēršļu un iespējamo kritienu noteikšana.
- Aprīkots ar ultraskaņas, sienu atpazīšanas un sadursmes sensoriem.
Sertificēta drošība
- Izstrādāts komercdarbībai, atbilst visiem starptautiskajiem standartiem.
- Drošības sertifikāts saskaņā ar IEC 63327.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Spriegums (V)
|36
|Vakuums (kPa)
|19.3
|Gaisa plūsma (l/s)
|16
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|57
|Teorētiskā platības veiktspēja autonomajā režīmā (m²/h)
|525
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|525
|Darbības laiks parastajā režīmā (divas baterijas) (min)
|140
|Darbības laiks ECO! režīmā (divas baterijas) (min)
|210
|Sūkšanas darba platums (mm)
|350
|nominālā ieejas jauda (W)
|230
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|6
|Tvertnes tilpums (l)
|4.5
|Ātrums autonomajā režīmā (km/h)
|1.5
|Minimālais caurbraucamais platums (mm)
|650
|Minimālais caurbraucamais augstums (mm)
|320
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min/h)
|58 / 81
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|15.4
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|15.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|25.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|578 x 578 x 300
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterijas un lādētājs nav iekļauti komplektācijā.
- Sānu birste: 4 Gabals(i)
- Veltnīšu daudzums: 1 Gabals(i)
- Starta atzīmes
- EPA filtrs
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Viegla un intuitīva uzstādīšana, kurai nav vajadzīgas profesionālās zināšanas
- šķēršļu un sadursmes noteikšana
- Augstas veiktspējas sensori
- autonoma novirzīšanās, sastopoties ar šķēršļiem
- Serificēta drošai darbībai sabiedriskajās zonās
- tīrīšanas pārskatu izveide
- Paziņojumi Jūsu mobilajās ierīcēs
- Kärcher krāsu un lietošanas koncepcija
- iekārtas vadība ar lietotni
Pielietošanas veidi
- Ļoti ieteicams izmantošanai ēku tīrīšanā un viesnīcu nozarē
- Lieliski piemērots lielām, atklātām telpām (piemēram, gaiteņiem, zonām pie ieejas un konferenču telpām).
- Iekārta ir piemērota izmantošanai publiskās vietās
- Var izmantot gan slēgtās telpās, gan neierobežotās platībās
