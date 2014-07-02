Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R Bp Pack

Ērta, moderna uzkopšanas mašīna, uz kuras sēž, profesionālai lietošanai iekštelpās un ārā — platībām no 6000 m²/h līdz 7800 m²/h.

TEHNISKAIS APRAKSTS: Piedziņa - 24 V/600 W DC motors; 1 pedālis kustībai uz priekšu un atpakaļgaitai; mazs pagrieziena rādiuss (3350 mm); automātiskā vakuuma stāvbremze; automātiska dzinēja izslēgšanās, kad vadītājs nesēž uz sēdekļa; efektīva apaļu filtru sistēma ar automātisko filtru tīrīšanu; slaucīšanas/sūknēšanas sistēma: šī mašīna izmanto pārmešanas principu, t. i., rullīšu birste met netīrumus uz augšu un atpakaļ - iekšā netīrumu konteinerā. Peldošās rullīšu birstes automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām. Filtru un galveno rullīšu birsti var nomainīt bez instrumentiem. Ar integrētu rupjo netīrumu atloku lielāka izmēra atkritumiem, piemēram, kārbām, šķembām, grantij vai slapjām lapām. Sānu birste un rullīšu birste tiek virzīta hidrauliski. Ir pieejama otra sānu birste (kā izvēles priekšmets). Netīrumu konteiners: abus 50 litru netīrumu konteinerus var noņemt no sāniem. Ekspluatācija: galveno rullīšu birsti un sānu birsti var automātiski pacelt un nolaist, izmantojot slēdzi. Kustība uz priekšu un atpakaļ, izmantojot vienu pedāli. Ietver baterijas un lādētāju.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R Bp Pack: Buferis
Buferis
Aizsargā slaucītāju un šķēršļus tīrāmajā laukumā
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R Bp Pack: Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmu
Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmu
Filtrs tiek iztīrīts automātiski, kad iekārta ir izslēgta, lai nodrošinātu ilgu slaucīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem. Filtra tīrīšanu var veikt arī manuāli Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R Bp Pack: Viegli kopjama iekārta
Viegli kopjama iekārta
Ērtākai apkopei filtru un ruļļveida suku ir viegli noņemt bez palīglīdzekļiem
EASY Operation darbības princips
  • Skaidrs visu vadības kloķu izvietojums uz roktura ērtai slaucīšanai
  • Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām
Specifikācijas

Tehniskie dati

Vilces piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/kW) 24 / 2.1
Piedziņas veids Elektrisks
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 6000
Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h) 7800
Darba platums (mm) 700
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1000
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1300
Baterijas kapacitāte (Ah) 240
Baterijas spriegums (V) 24
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Gružu tvertne (l) 100
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 15
Darba ātrums (km/h) 6
Filtra laukums (m²) 6
Svars (ar piederumiem) (kg) 540
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 300
Izmēri (G x P x A) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Cilindriskais poliestera filtrs
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
  • Pneimatiskie riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Automātiskā filtra tīrīšana
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Rupjo netīrumu aizvirtnis
  • Pārmešanas princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R Bp Pack
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 100/100 R Bp Pack
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ātrai autostāvvietu ikdienas tīrīšanai
  • Lieliski piemērots celtniecības pakalpojumu darbuzņēmējiem mazumtirdzniecības nozarē vai sabiedriskās ēkās.
  • Piemērots arī darbnīcām, skolām, degvielas uzpildes stacijām vai automašīnu tirgotājiem
  • Piemērots arī ražošanas zonu un noliktavu tīrīšanai
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

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PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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S. 10–15
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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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