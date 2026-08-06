Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack
Izturīga un kompakta braucamā grīdas mazgāšanas iekārta KM 90/60 R Bp Pack ar automātisku cilindriskā filtra tīrīšanas sistēmu, jaudīgām 180 Ah baterijām un iebūvētu baterijas lādētāju.
Mūsu ar baterijām darbināmā, ar rotējošu sānu birsti aprīkotā, braucamā grīdas mazgāšanas iekārta KM 90/60 R Bp Pack patīkami pārsteidz ar savu veiklo vadāmību un manevrējamību uzkopšanas darbos, kurus bez izmešiem var veikt kā iekštelpās, tā ārpus tām, piemēram, autostāvvietās, loģistikas centros, rūpnīcu zālēs. Noturīgās 180 Ah baterijas, kuras var ērti uzlādēt turpat, iekārtā, garantē ilgstošus tīrīšanas periodus. EASY Operation sistēmas dēļ KM 90/60 R Bp Pack ir viegli vadāma, un tai ir praktisks darba platums un Home Base stiprinājumu komplekts, kas atvieglo papildu tīrīšanas piederumu pārvadāšanu. Unikālā, automātiskā un ļoti efektīvā cilindriskā filtra tīrīšanas sistēma ļauj strādāt bez putekļu sacelšanas, nezaudējot sūkšanas spēju.
Īpašības un ieguvumi
Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmuFiltrs tiek iztīrīts automātiski, kad iekārta ir izslēgta, lai nodrošinātu ilgu slaucīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem. Filtra tīrīšanu var veikt arī manuāli Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem.
EASY Operation darbības principsLoģiski, skaidri saprotama vadība Visas vadības pogas ir saprotami izkārtotas un viegli pieejamas
Home Base sistēma lielākai darbības brīvībaiDažādi praktiski stiprinājumi dažādiem piederumiem. Atkritumu savācēja, birstes un papildu tvertnes viegla pārvadāšana.
Izturīgs, kompakts dizains ar lielu darba platumu
- Iekārta ir veidota tā, lai kalpotu ilgi, ļoti uzticama
- Drošība un manevrējamība
- Papildu elementi, piemēram, droši piestiprināmi un pārvadājami manuālie tīrīšanas piederumi un papildu tīrīšanas līdzekļu un piederumu tvertne.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (kW)
|1.2
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|5400
|Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h)
|6900
|Darba platums (mm)
|615
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|900
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1150
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|180
|Baterijas spriegums (V)
|24
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Gružu tvertne (l)
|60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|12
|Darba ātrums (km/h)
|6
|Filtra laukums (m²)
|4
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|335
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|330
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|336
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Cilindriskais poliestera filtrs
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Automātiskā filtra tīrīšana
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Regulējama sūkšanas jauda
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Pārmešanas princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas ir vadāma pneimatiski
- Iespējams izmantot Home Base stiprinājumus
Videos
Pielietošanas veidi
- Loģistikas centros
- Daudzstāvu autostāvvietās
- Noliktavās u. c. iekštelpu platībās
- Viesnīcu kompleksos
- Ražošanas zālēs
- Mazākos parkos un stāvvietās