Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack

Izturīga un kompakta braucamā grīdas mazgāšanas iekārta KM 90/60 R Bp Pack ar automātisku cilindriskā filtra tīrīšanas sistēmu, jaudīgām 180 Ah baterijām un iebūvētu baterijas lādētāju.

Mūsu ar baterijām darbināmā, ar rotējošu sānu birsti aprīkotā, braucamā grīdas mazgāšanas iekārta KM 90/60 R Bp Pack patīkami pārsteidz ar savu veiklo vadāmību un manevrējamību uzkopšanas darbos, kurus bez izmešiem var veikt kā iekštelpās, tā ārpus tām, piemēram, autostāvvietās, loģistikas centros, rūpnīcu zālēs. Noturīgās 180 Ah baterijas, kuras var ērti uzlādēt turpat, iekārtā, garantē ilgstošus tīrīšanas periodus. EASY Operation sistēmas dēļ KM 90/60 R Bp Pack ir viegli vadāma, un tai ir praktisks darba platums un Home Base stiprinājumu komplekts, kas atvieglo papildu tīrīšanas piederumu pārvadāšanu. Unikālā, automātiskā un ļoti efektīvā cilindriskā filtra tīrīšanas sistēma ļauj strādāt bez putekļu sacelšanas, nezaudējot sūkšanas spēju.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack: Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmu
Liels filtra laukums ar automātisku filtra tīrīšanas sistēmu
Filtrs tiek iztīrīts automātiski, kad iekārta ir izslēgta, lai nodrošinātu ilgu slaucīšanu bez vajadzības pēc pārtraukumiem. Filtra tīrīšanu var veikt arī manuāli Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack: EASY Operation darbības princips
EASY Operation darbības princips
Loģiski, skaidri saprotama vadība Visas vadības pogas ir saprotami izkārtotas un viegli pieejamas
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack: Home Base sistēma lielākai darbības brīvībai
Home Base sistēma lielākai darbības brīvībai
Dažādi praktiski stiprinājumi dažādiem piederumiem. Atkritumu savācēja, birstes un papildu tvertnes viegla pārvadāšana.
Izturīgs, kompakts dizains ar lielu darba platumu
  • Iekārta ir veidota tā, lai kalpotu ilgi, ļoti uzticama
  • Drošība un manevrējamība
  • Papildu elementi, piemēram, droši piestiprināmi un pārvadājami manuālie tīrīšanas piederumi un papildu tīrīšanas līdzekļu un piederumu tvertne.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Vilces piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (kW) 1.2
Piedziņas veids Elektrisks
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 5400
Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h) 6900
Darba platums (mm) 615
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 900
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1150
Baterijas kapacitāte (Ah) 180
Baterijas spriegums (V) 24
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Gružu tvertne (l) 60
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 12
Darba ātrums (km/h) 6
Filtra laukums (m²) 4
Svars (ar piederumiem) (kg) 335
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 330
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 336
Izmēri (G x P x A) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Cilindriskais poliestera filtrs
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Automātiskā filtra tīrīšana
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Rupjo netīrumu aizvirtnis
  • Pārmešanas princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas ir vadāma pneimatiski
  • Iespējams izmantot Home Base stiprinājumus
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 90/60 R Bp Pack
Videos
Pielietošanas veidi
  • Loģistikas centros
  • Daudzstāvu autostāvvietās
  • Noliktavās u. c. iekštelpu platībās
  • Viesnīcu kompleksos
  • Ražošanas zālēs
  • Mazākos parkos un stāvvietās
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