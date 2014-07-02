Aparator stropire pentru freza de murdarie

Aparator stropire pentru freza de mizerie. Apara cu siguranta utilizatorul de stropi - mai ales la curatarea colturilor si marginilor. Pentru atasare pe toate frezele de mizerie Kärcher (inafara de 4.763-184).

Protectie impotriva improscarii pentru aparatul de curatat murdaria. Protejeaza impotriva improscarii inapoi atunci cand sunt curatate scari, colturi si margini exterioare. Ideala pentru toate aparatele de curatat murdaria de la Karcher (exceptand 4.763-184).

Caracteristici si beneficii
Apărătoare impotriva stropilor
  • Ideal pentru curatarea fara stropi de apa a colturilor si marginilor.
Forma compacta
  • Protejarea utilizatorului de stropi, mai ales la curatarea colturilor si a muchiilor
Performanțe excepționale
  • Curatarea de suprafete rezistente

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Galben
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 192 x 193 x 176
Domenii de intrebuintare
  • Scări
  • Zone din jurul casei și grădinii
