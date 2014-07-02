T-Racer duse inlocuitoare
Duze inlocuitoare gri, de calitate superioara pentru inlocuirea simpla a duzelor T-Racer. Potrivite pentru inlocuirea duzelor din clasele K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
- Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
- Durabilitate lunga si calitate crescuta
jet plat de inalta presiune
- Curatare uniforma si desprinderea murdariei cu aderenta mare
- Acoperire buna, ideala pentru curatarea suprafetelor mari
Curatare eficace cu presiune mare
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 125 x 30