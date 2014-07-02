VP 145 S

VP 145 S: Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare liniară a presiunii şi articulaţie reglabilă la 360° este ideală pentru curăţarea zonelor greu accesibile.

Caracteristici si beneficii
Ajustare continua
  • Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Economisește timp
  • Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Articulație flexibilă
  • Cuplu ajustabil la 360º

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 166 x 42 x 62
Domenii de intrebuintare
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Curatarea de casete de roti pentru vehicule
  • Ghivece flori
  • Coșuri de gunoi
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

