VP 145 S
VP 145 S: Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare liniară a presiunii şi articulaţie reglabilă la 360° este ideală pentru curăţarea zonelor greu accesibile.
VP 145 S: Lancea ușoară Vario Power Jet Short 360° cu reglare liniară a presiunii şi articulaţie flexibilă și reglabilă la 360° este ideală pentru curăţarea zonelor greu accesibile.
Caracteristici si beneficii
Ajustare continua
- Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Economisește timp
- Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Articulație flexibilă
- Cuplu ajustabil la 360º
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|166 x 42 x 62
Domenii de intrebuintare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Curatarea de casete de roti pentru vehicule
- Ghivece flori
- Coșuri de gunoi