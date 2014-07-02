Удлинительный шланг XH 10 QR, Quick Connect, резиновый
Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.
Резиновый удлинительный шланг высокого давления для пистолета Best с разъемом Quick Connect. 10-метровый удлинительный шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между пистолетом и шлангом, входящим в комплект поставки аппарата. Высококачественный резиновый шланг со стальным армирующим слоем отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Удлинительный шланг подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 7 начиная с 2008 года выпуска, у которых шланг присоединяется к пистолету при помощи быстродействующего разъема (Quick Connect).
Особенности и преимущества
10 метровый удлинительный шланг
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Резиновый шланг с металлическими вставками
- Долговечный и надежный
Адаптер Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|10
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,551
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,726
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 240 x 115
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz