Brush Spot SE 2, SE 3-18

Rychlé a účinné odstraňování skvrn: kartáč na skvrny je dokonalým příslušenstvím extrakčního čističe ve spreji pro důkladné a cílené odstraňování odolných skvrn na čalounění a textiliích.

Kartáč na skvrny je dokonalým řešením pro hloubkové čištění a rychlé a důkladné odstranění skvrn na textiliích a lze jej použít s extrakčními čističi SE 2 Spot a SE 3-18 Compact s rozprašovačem. Osvědčená technologie extrakce rozprašováním Kärcher s automatickým vysáváním vody během čištění umožňuje čisté odstranění skvrn bez kapek a zanechává v textiliích jen málo vlhkosti. Spotovací kartáč má také působivou funkci systémového čištění, která zabraňuje znečištění kartáče během čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Inovativní technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Inovativní technologie Kärcher pro optimální výsledky čištění
Cílené a účinné odstranění odolných nebo zaschlých skvrn. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Aplikace bez kapání, protože voda je během čištění automaticky vysávána.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Jenoduchá a pohodlná manupulace
Jenoduchá a pohodlná manupulace
Funkce čištění systému zabraňuje znečištění příslušenství při čištění. Ruce zůstávají čisté a příslušenství lze ihned po použití uložit. Intuitivní ovládání.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Měkké štětiny
Měkké štětiny
Šetrné a důkladné odstranění skvrn na textilních površích.
Vhodné pro čističe SE 2 Spot a SE 3-18 Compact s odsáváním rozprašováním.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Autosedačky