Brush Spot SE 2, SE 3-18
Rychlé a účinné odstraňování skvrn: kartáč na skvrny je dokonalým příslušenstvím extrakčního čističe ve spreji pro důkladné a cílené odstraňování odolných skvrn na čalounění a textiliích.
Kartáč na skvrny je dokonalým řešením pro hloubkové čištění a rychlé a důkladné odstranění skvrn na textiliích a lze jej použít s extrakčními čističi SE 2 Spot a SE 3-18 Compact s rozprašovačem. Osvědčená technologie extrakce rozprašováním Kärcher s automatickým vysáváním vody během čištění umožňuje čisté odstranění skvrn bez kapek a zanechává v textiliích jen málo vlhkosti. Spotovací kartáč má také působivou funkci systémového čištění, která zabraňuje znečištění kartáče během čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníCílené a účinné odstranění odolných nebo zaschlých skvrn. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů. Aplikace bez kapání, protože voda je během čištění automaticky vysávána.
Jenoduchá a pohodlná manupulaceFunkce čištění systému zabraňuje znečištění příslušenství při čištění. Ruce zůstávají čisté a příslušenství lze ihned po použití uložit. Intuitivní ovládání.
Měkké štětinyŠetrné a důkladné odstranění skvrn na textilních površích.
Vhodné pro čističe SE 2 Spot a SE 3-18 Compact s odsáváním rozprašováním.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Autosedačky