Filtrační sáčky do odsávací stanice k RCV 5 a RCF 7 (3 ks)

Vysoce kvalitní vliesové filtrační sáčky zajišťují jednoduchou a hygienickou likvidaci nečistot a prachu ze stanice; speciálně pro odsávací stanici RCV 5.

Filtrační sáčky z vliesového materiálu odolného proti roztržení jsou přizpůsobeny pro odsávací stanici RCV 5 a zaujmou mimořádně robustním materiálem a vysokou schopností zadržovat prach. To zajišťuje trvale vysoký sací výkon stanice, což znamená, že robotický vysavač lze používat ještě samostatněji. Součástí dodávky jsou tři sáčky.

Charakteristické znaky a výhody
Vliesový materiál pro vynikající zadržování prachu a konstatní sací výkon
Vliesový materiál odolný proti roztržení, který je vhodný zejména pro delší použití.
Uzavíratelný prachový otvor pro hygienickou likvidaci filtračního sáčku
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 3
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 185 x 155 x 145
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Na kobercích s nízkým vlasem