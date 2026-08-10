Filtrační sáčky do odsávací stanice k RCV 5 a RCF 7 (3 ks)
Vysoce kvalitní vliesové filtrační sáčky zajišťují jednoduchou a hygienickou likvidaci nečistot a prachu ze stanice; speciálně pro odsávací stanici RCV 5.
Filtrační sáčky z vliesového materiálu odolného proti roztržení jsou přizpůsobeny pro odsávací stanici RCV 5 a zaujmou mimořádně robustním materiálem a vysokou schopností zadržovat prach. To zajišťuje trvale vysoký sací výkon stanice, což znamená, že robotický vysavač lze používat ještě samostatněji. Součástí dodávky jsou tři sáčky.
Charakteristické znaky a výhody
Vliesový materiál pro vynikající zadržování prachu a konstatní sací výkon
Vliesový materiál odolný proti roztržení, který je vhodný zejména pro delší použití.
Uzavíratelný prachový otvor pro hygienickou likvidaci filtračního sáčku
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|185 x 155 x 145
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Na kobercích s nízkým vlasem