G 120 Q Full Control
Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku. Se systémem Quick Connect.
Díky za každého počasí dobře čitelnému zobrazení tlakového stupně a režimu čisticího prostředku nabízí vysokotlaká pistole Kärcher G 120 Q Full Control výrazně více kontroly při čištění. Stupně tlaku SOFT, MEDIUM a HARD a režim čisticího prostředku lze pohodlně nastavit otáčením na pracovním nástavci Vario Power. Pistole vybavená systémem připojení Quick Connect je vhodná pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher Full Control třídy K 3.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní stříkací pistole pro tlakové čističe Kärcher Power Control a Full Control ve třídě K 3
- Pro jednoduchou výměnu pistole.
Dobře čitelný, manuální displej pro zobrazení stupňů tlaku a režimu čisticího prostředku
- Pro jednoduché nastavení vhodného stupně tlaku pro čištěný objekt.
Quick Connect konektor
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|432 x 42 x 216