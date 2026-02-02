Hubice na parkety

Hubice na parkety firmy Kärcher s měkkými štětinami pro šetrné čištění parket a jiných citlivých tvrdých podlah.

Hubice na parkety s měkkými štětinami pro šetrné čištění tvrdých podlah jako jsou parkety a laminát i korek, PVC, linoleum a dlaždice.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné příslušenství pro vysavače Kärcher VC 2 a VC 3
Parketová hubice s měkkými štětinami
  • K šetrnému čištění tvrdých podlach
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 301 x 115 x 178
  • Citlivé povrchy