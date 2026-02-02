Hubice na parkety
Hubice na parkety firmy Kärcher s měkkými štětinami pro šetrné čištění parket a jiných citlivých tvrdých podlah.
Hubice na parkety s měkkými štětinami pro šetrné čištění tvrdých podlah jako jsou parkety a laminát i korek, PVC, linoleum a dlaždice.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné příslušenství pro vysavače Kärcher VC 2 a VC 3
Parketová hubice s měkkými štětinami
- K šetrnému čištění tvrdých podlach
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|301 x 115 x 178
Oblasti použití
- Citlivé povrchy