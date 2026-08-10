Náhradní kotouč pro EDI 4
Rotační škrabkový kotouč pro elektrickou škrabku na led EDI 4 s robustními plastovými čepelemi odstraňuje i odolný led na jakémkoli čelním skle automobilu.
Rotační škrabkový kotouč pro elektrickou škrabku na led EDI 4 odstraňuje led z čelních skel automobilů rychle a pohodlně. Výměna disku je snadná – bez použití nářadí, je hotovo během několika sekund. Nedávno vyvinutý škrabkový kotouč má pět nožů, které při odmrazování pracují až o 4 dB(A) tišeji než předchozí verze.
Charakteristické znaky a výhody
Rotační škrabkový kotouč s robustními plastovými noži
- Rotační stírací kotouč vyrobený z nárazuvzdorného plastu odstraňuje rychle a bez námahy i odolný led z čelních skel automobilů.
Výměna kotouče bez nářadí
- Kotouč lze rychle a jednoduše vyměnit i bez nářadí.
Reduction in noise volume
- Nedávno vyvinutý škrabkový kotouč snižuje hlasitost až o 4 dB(A) ve srovnání s předchozí verzí se šesti noži.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|109 x 109 x 16
Oblasti použití
- Čelní skla