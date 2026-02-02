Náhradní trysky T-Racer␍
Vysoce kvalitní náhradní trysky znamenají, že trysky příslušenství na čističích povrchů T-Racer T 7 Plus, T 5 a T 450 lze rychle a snadno vyměnit. Zahrnuje tři páry trysek pro různé výkonnostní třídy tlakových myček a dvě konzoly pro jejich zajištění na místě. U T-Racer T 7 Plus a T 450 jsou výkonová tryska pro čištění rohů a hran, stejně jako proplachovací tryska pro opláchnutí vyčištěné oblasti součástí sady.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní tryska
- Rychlá a snadná výměna starých trysek.
- Vysoká kvalita pro dlouhou životnost.
Vysokotlaký - plochý paprsek
- I čištění a uvolnění tvrdohlavých nečistot.
Silné čištění s vysokým tlakem
- Účinné uvolňování nečistot a čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|17 x 17 x 18
Pro jiné modely se prosím obraťte na našeho servisního partnera nebo prodejce výrobků Kärcher.