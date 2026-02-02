Čistič ploch T 5

Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.

Rotační rameno dvojitého paprsku čističe ploch T 5 je schopné odstranit nečistoty na velkých plochách - pro rychlé a efektivní čištění velkých vnějších ploch. Velmi praktické: Čistič ploch lze nastavit tak, aby tryska byla umístěna v ideální vzdálenosti od povrchu, v závislosti na materiálu. To znamená, že tvrdé p9lochy, jako je kámen a beton, lze čistit stejně efektivně jako jemnější povrchy, jako je dřevo. Výsledkem je, že T 5 čistí přibližně polovinu času, který vyžaduje stříkací tryska. Navíc kapota spolehlivě chrání obsluhu a okolí před stříkající vodou a „vznášedlový efekt“ usnadňuje manévrování než kdykoli předtím. Ergonomickou rukojetí lze efektivně čistit i svislé plochy, jako jsou garážová vrata. Vhodné pro tlakové myčky v rozsahu K 2 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Čistič ploch T 5: Dvě rotující trysky s plochým paprskem
Dvě rotující trysky s plochým paprskem
Vynikající výkon v oblasti - ideální pro čištění větších ploch.
Čistič ploch T 5: Ochrana proti postříkání
Ochrana proti postříkání
Čištění bez rozstřiku.
Čistič ploch T 5: Nastavitelná výška
Nastavitelná výška
Přizpůsobení vzdálenosti trysek umožňuje čištění různých povrchů. Čištění citlivých a odolných povrchů, jako je dřevo a kámen.
Rukojeť
  • Snadné čištění svislých povrchů.
Vznášedlový efekt
  • Čistič povrchu se vznáší nad podlahou a zaručuje snadné čištění.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Terasa
  • Garážová vrata
  • Fasády malých domů
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Cesty
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch T 5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.