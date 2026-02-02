Čistič ploch T 5
Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstřiku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů.
Rotační rameno dvojitého paprsku čističe ploch T 5 je schopné odstranit nečistoty na velkých plochách - pro rychlé a efektivní čištění velkých vnějších ploch. Velmi praktické: Čistič ploch lze nastavit tak, aby tryska byla umístěna v ideální vzdálenosti od povrchu, v závislosti na materiálu. To znamená, že tvrdé p9lochy, jako je kámen a beton, lze čistit stejně efektivně jako jemnější povrchy, jako je dřevo. Výsledkem je, že T 5 čistí přibližně polovinu času, který vyžaduje stříkací tryska. Navíc kapota spolehlivě chrání obsluhu a okolí před stříkající vodou a „vznášedlový efekt“ usnadňuje manévrování než kdykoli předtím. Ergonomickou rukojetí lze efektivně čistit i svislé plochy, jako jsou garážová vrata. Vhodné pro tlakové myčky v rozsahu K 2 až K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Dvě rotující trysky s plochým paprskemVynikající výkon v oblasti - ideální pro čištění větších ploch.
Ochrana proti postříkáníČištění bez rozstřiku.
Nastavitelná výškaPřizpůsobení vzdálenosti trysek umožňuje čištění různých povrchů. Čištění citlivých a odolných povrchů, jako je dřevo a kámen.
Rukojeť
- Snadné čištění svislých povrchů.
Vznášedlový efekt
- Čistič povrchu se vznáší nad podlahou a zaručuje snadné čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Terasa
- Garážová vrata
- Fasády malých domů
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Cesty
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch T 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.