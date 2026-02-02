Čistič ploch T 7 Plus
Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:
Čistič ploch T 7 Plus je účinným nástrojem pro čištění vnějších ploch bez zpětného stříkání. Otočné rameno s dvojitým paprskem odstraňuje nečistoty z velkých ploch, což šetří cca. 50% vašeho času ve srovnání s čištěním pomocí stříkací trubice. Přidání výkonové trysky také zaručuje účinné čištění v rozích a na okrajích. Díky integrované oplachovací trysce se uvolněné nečistoty jednoduše zbaví vyčištěného povrchu - ušetří se tak čas a úsilí. Tvrdé plochy, jako je kámen a beton, a jemnější plochy, jako je dřevo, lze vyčistit úpravou vzdálenosti mezi tryskou a povrchem, který má být čištěn. Díky vznášedlovému efektu je čistič ploch velmi snadno ovladatelný. Různé funkce se volí jednoduše pomocí nožního spínače. Díky svému praktickému držadlu lze pomocí blesku vyčistit i svislé plochy, jako jsou garážová vrata. Vhodné pro tlakové myčky v rozsahu K4 až K7.
Charakteristické znaky a výhody
Dvě rotující trysky s plochým paprskemVynikající výkon v oblasti - ideální pro čištění větších ploch.
Ochrana proti postříkáníČištění bez rozstřiku.
Integrovaná přídavná tryska PowerVhodný pro čištění rohů a okrajů bez stříkající vody. Pohodlné přepínání mezi jednotlivými funkcemi pomocí nožního tlačítka.
Integrovaná oplachovací tryska
- Uvolněné nečistoty lze rovnou opláchnout bez namáhavé dodatečné práce.
Nastavitelná výška
- Přizpůsobení vzdálenosti trysek umožňuje čištění různých povrchů.
- Čištění citlivých a odolných povrchů, jako je dřevo a kámen.
Rukojeť
- Snadné čištění svislých povrchů.
Vznášedlový efekt
- Čistič povrchu se vznáší nad podlahou a zaručuje snadné čištění.
Kluzné ližiny
- Čistič ploch klouže při oplachování po ploše.
Nožní tlačítka
- Pohodlné a ergonomické přecházení mezi různými funkcemi.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|769 x 288 x 996
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
Oblasti použití
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Terasa
- Garážová vrata
- Fasády malých domů
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Cesty
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch T 7 Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.