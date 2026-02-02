Čistič ploch T 7 Plus

Čistič ploch T 7 Plus s funkcí oplachování - pro efektivní a bez rozstřikování velkých ploch. Výkonová tryska pro maximální čisticí výkon, dokonce i v rozích a podél okrajů:

Čistič ploch T 7 Plus je účinným nástrojem pro čištění vnějších ploch bez zpětného stříkání. Otočné rameno s dvojitým paprskem odstraňuje nečistoty z velkých ploch, což šetří cca. 50% vašeho času ve srovnání s čištěním pomocí stříkací trubice. Přidání výkonové trysky také zaručuje účinné čištění v rozích a na okrajích. Díky integrované oplachovací trysce se uvolněné nečistoty jednoduše zbaví vyčištěného povrchu - ušetří se tak čas a úsilí. Tvrdé plochy, jako je kámen a beton, a jemnější plochy, jako je dřevo, lze vyčistit úpravou vzdálenosti mezi tryskou a povrchem, který má být čištěn. Díky vznášedlovému efektu je čistič ploch velmi snadno ovladatelný. Různé funkce se volí jednoduše pomocí nožního spínače. Díky svému praktickému držadlu lze pomocí blesku vyčistit i svislé plochy, jako jsou garážová vrata. Vhodné pro tlakové myčky v rozsahu K4 až K7.

Charakteristické znaky a výhody
Čistič ploch T 7 Plus: Dvě rotující trysky s plochým paprskem
Dvě rotující trysky s plochým paprskem
Vynikající výkon v oblasti - ideální pro čištění větších ploch.
Čistič ploch T 7 Plus: Ochrana proti postříkání
Ochrana proti postříkání
Čištění bez rozstřiku.
Čistič ploch T 7 Plus: Integrovaná přídavná tryska Power
Integrovaná přídavná tryska Power
Vhodný pro čištění rohů a okrajů bez stříkající vody. Pohodlné přepínání mezi jednotlivými funkcemi pomocí nožního tlačítka.
Integrovaná oplachovací tryska
  • Uvolněné nečistoty lze rovnou opláchnout bez namáhavé dodatečné práce.
Nastavitelná výška
  • Přizpůsobení vzdálenosti trysek umožňuje čištění různých povrchů.
  • Čištění citlivých a odolných povrchů, jako je dřevo a kámen.
Rukojeť
  • Snadné čištění svislých povrchů.
Vznášedlový efekt
  • Čistič povrchu se vznáší nad podlahou a zaručuje snadné čištění.
Kluzné ližiny
  • Čistič ploch klouže při oplachování po ploše.
Nožní tlačítka
  • Pohodlné a ergonomické přecházení mezi různými funkcemi.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 769 x 288 x 996

Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Terasa
  • Garážová vrata
  • Fasády malých domů
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Cesty
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch T 7 Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.