Pěnovací tryska k OC 3 a OC 4
Praktická pěnová tryska pro dávkování čisticích prostředků Home & Garden pro mimořádně důkladné čištění. Nasazuje se přímo na spouštěcí pistoli mobilní tlakové myčky.
Pro výjimečně čisté výsledky: pěnová tryska umožňuje přidávání čisticích prostředků při použití mobilního venkovního čističe a zajišťuje důkladnější, účinnější a šetrnější čištění s lepším rozložením čisticího prostředku. Vytváří silnou pěnu, která dobře přilne k povrchu a dostane se i do těžko přístupných míst - ideální pro důkladné čištění jízdních kol, zahradního nábytku apod. Pěnová tryska je nasazena přímo na spouštěcí pistoli. Mycí prostředek lze jednoduše nalít do pěnové trysky. Tryska je kompatibilní se všemi mobilními venkovními čističi OC 3 a OC 4.
Charakteristické znaky a výhody
Účinná pěnaSnadné a důkladné čištění různých povrchů (např. jízdních kol, zahradního nábytku).
Nastavitelný úhel paprskuUmožňuje pohodlnou svislou a vodorovnou práci.
Jednoduché střídání různých pracích prostředkůHravě snadné čištění s odpovídajícími čisticími prostředky Kärcher. Obzvláště uživatelsky přívětivý
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
- Hladina naplnění je vždy viditelná.
Nádoba o objemu 0,35 litru
- Pro delší fáze čištění bez nutnosti doplňování.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|165 x 61 x 105
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek