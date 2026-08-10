Sada příslušenství RVC 3

Sada příslušenství pro robotický vysavač RVC 3 obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 utěrku, 2 boční kartáče a 2 filtry. 

Dokonalé výsledky čištění, den za dnem. S sadou příslušenství robotický vysavač RVC 3 čistí jako nový. Sada obsahuje náhradní díly, které se snadno vyměňují, čímž prodlužují životnost vysavače RVC 3. Obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 utěrku, 2 boční kartáče a 2 filtry.

Specifikace

Technické údaje

Množství (-část) 6
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 70 x 233
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