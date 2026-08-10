Sada příslušenství RVC 3
Sada příslušenství pro robotický vysavač RVC 3 obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 utěrku, 2 boční kartáče a 2 filtry.
Dokonalé výsledky čištění, den za dnem. S sadou příslušenství robotický vysavač RVC 3 čistí jako nový. Sada obsahuje náhradní díly, které se snadno vyměňují, čímž prodlužují životnost vysavače RVC 3. Obsahuje 1 hlavní kartáč, 1 utěrku, 2 boční kartáče a 2 filtry.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (-část)
|6
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 70 x 233