Sada utěrek
Vysoce kvalitní sada bavlněných utěrek skládající se z utěrek na čištění podlah a forté potahů pro ruční hubici
Sada utěrek z kvalitní bavlny se 2 širokými podlahovými utěrkami a 3 potahy pro ruční hubici. Podlahové utěrky se upevní na velkou podlahovou hubici. Potahy pro ruční hubici lze jednoduše a pohodlně natáhnout na ruční hubici. Odolné froté utěrky optimálně pojmou nečistoty a vyznačují se savostí bez pouštění vláken. Vhodné pro čištění podlah z PVC, linolea, dlažby a přírodního kamene.
Charakteristické znaky a výhody
Utěrka na podlahu vyrobena z vysoce kvalitního bavlněného materiálu
- Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
- Lze prát v pračce na 60 °C
Potah pro ruční hubici z vysoce kvalitního bavlněného materiálu
- Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
- Lze prát v pračce na 60 °C
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|265 x 65 x 200
Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Obkladové dlaždice
- Sprchové kouty/vany
- Varné desky
- Odsavače par
- Lednička (uvnitř /vně)
- Tvrdé podlahy
- Kuchyně