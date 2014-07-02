Sada utěrek

Vysoce kvalitní sada bavlněných utěrek skládající se z utěrek na čištění podlah a forté potahů pro ruční hubici

Sada utěrek z kvalitní bavlny se 2 širokými podlahovými utěrkami a 3 potahy pro ruční hubici. Podlahové utěrky se upevní na velkou podlahovou hubici. Potahy pro ruční hubici lze jednoduše a pohodlně natáhnout na ruční hubici. Odolné froté utěrky optimálně pojmou nečistoty a vyznačují se savostí bez pouštění vláken. Vhodné pro čištění podlah z PVC, linolea, dlažby a přírodního kamene.

Charakteristické znaky a výhody
Utěrka na podlahu vyrobena z vysoce kvalitního bavlněného materiálu
  • Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
  • Lze prát v pračce na 60 °C
Potah pro ruční hubici z vysoce kvalitního bavlněného materiálu
  • Ideální řešení pro nečistoty, které jsou zachyceny v látce
  • Lze prát v pračce na 60 °C
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Obkladové dlaždice
  • Sprchové kouty/vany
  • Varné desky
  • Odsavače par
  • Lednička (uvnitř /vně)
  • Tvrdé podlahy
  • Kuchyně