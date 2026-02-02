Sada VC Cleaning
Bohatá sada příslušenství VC rozšiřuje oblast použití vysavačů Kärcher VC 2 a VC 3. Tak je čištění ještě snazší - a práce se stává potěšením.
Sada příslušenství VC čistí hravě i tam, kde se běžné příslušenství dostává na hranice svých možností. Sada obsahuje 8 různých kusů – čímž je ideální pro používání v celém domě. Zahnutý kartáč odstraní prach pod nábytkem a domácími spotřebiči i v meziprostoru, např. mezi nábytkem a stěnami. Hubice na polstrování vysaje rychle a snadno nečistoty a prach ze sedacích souprav, matrací, závěsů, židlí atd. Štěrbinová hubice je díky dlouhému a štíhlému designu dokonale uzpůsobená pro vysávání skříní, topných těles, žaluzií atd., s nasazeným kartáčem pak pro čištění těžko přístupných míst, např. okenních rolet. Díky pogumovanému nástavci na odstraňování vláken a chlupů na štěrbinovou hubici se stává vysávání vlasů a chlupů všeho druhu hračkou. Měkký štětec na nábytek zabraňuje poškrábání citlivých povrchů při čištění a flexibilně nastavitelný kloub umožňuje snadné vysávání těžko přístupných míst, jako např. přihrádek ve skříních. Pomocí adaptéru hadice lze veškeré příslušenství v sadě bez problémů připojit na sací hadici/ rukojeť vysavačů VC 2 a VC 3. Závěr: Sada VC je sadou příslušenství, která usnadní všechny úkoly vysávání a výrazně zvýší efektivitu práce.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné příslušenství pro vysavače Kärcher VC 2 a VC 3
Bohatá sada příslušenství
- S různorodým příslušenstvím lze rozličné úkoly čištění zvládnout snadněji.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|410 x 308 x 80
Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)