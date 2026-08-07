Univerzální kartáč
Univerzální kartáč pro ideální čištění. Po připevnění na tlakový čistič rozpouští silně ulpívající nečistoty a chrání tak citlivé díly.
Díky štětinám propouštějícím vodu dokáže univerzální kartáč s upevněním na pistoli vysokotlakého čističe rozpouštět i silně ulpívající nečistoty a zároveň je odplavovat. Měkké štětiny jsou šetrné k citlivým povrchům, aniž by zaostávaly při čištění. Kartáč je kolem dokola osazený štětinami a tím optimálně vhodný pro čištění ploch, ale i složitějších prostor, jako jsou například podběhy kol.
Charakteristické znaky a výhody
Lze připojit ke spouštěcí pistoli.
Měkké štětiny
Štětiny všude
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 80 x 80
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Jízdní kola
- Stan / campingová výbava
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Dětské kočárky / sedačky
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Obuv / outdoorová obuv
- Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)