Univerzální kartáč

Univerzální kartáč pro ideální čištění. Po připevnění na tlakový čistič rozpouští silně ulpívající nečistoty a chrání tak citlivé díly.

Díky štětinám propouštějícím vodu dokáže univerzální kartáč s upevněním na pistoli vysokotlakého čističe rozpouštět i silně ulpívající nečistoty a zároveň je odplavovat. Měkké štětiny jsou šetrné k citlivým povrchům, aniž by zaostávaly při čištění. Kartáč je kolem dokola osazený štětinami a tím optimálně vhodný pro čištění ploch, ale i složitějších prostor, jako jsou například podběhy kol.

Charakteristické znaky a výhody
Lze připojit ke spouštěcí pistoli.
Měkké štětiny
Štětiny všude
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 80 x 80
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Stan / campingová výbava
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Sportovní vybavení (surf, kajak, pádlo)