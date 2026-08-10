Utěrka z mikrovláken
Kvalitní utěrkou z mikrovláken snadno osušíte čištěné předměty.
Rychle schnoucí utěrka z mikrovláken je mimořádně savá a pojme velké množství vlhkosti a tekutiny. Je příjemně flaušová a chrání citlivé plochy. Díky své velikosti 40 × 40 centimetrů se ideálně hodí k osušení jízdních kol, dříve než je uložíte.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
- Pro sušení vyčištěných předmětů před jejich uložením.
mikrovlákno
- Absorbuje velké množství vody a rychle schne.
Vlněná
- Chrání povrchy
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 400 x 4
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Jízdní kola
- Obuv / outdoorová obuv
- Dětské kočárky / sedačky
- Hračky / bobbycar® / koloběžka