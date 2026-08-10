Utěrka z mikrovláken

Kvalitní utěrkou z mikrovláken snadno osušíte čištěné předměty.

Rychle schnoucí utěrka z mikrovláken je mimořádně savá a pojme velké množství vlhkosti a tekutiny. Je příjemně flaušová a chrání citlivé plochy. Díky své velikosti 40 × 40 centimetrů se ideálně hodí k osušení jízdních kol, dříve než je uložíte.

Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
  • Pro sušení vyčištěných předmětů před jejich uložením.
mikrovlákno
  • Absorbuje velké množství vody a rychle schne.
Vlněná
  • Chrání povrchy
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 80 % polyester, 20 % polyamid
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 400 x 4
Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka