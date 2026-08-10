Držák mopu Premium kapsový SafeClip 40 cm

Držák na mop (40 cm) s uchycením pomocí spony šetrné k zádům, otočný o 360° a s kapsou pro rychlou výměnu.

Držák na mop Kärcher (40 cm) s úchytem je vybaven úchytem šetrným k zádům, kloubem s otočností o 360° a praktickým uchycením do kapsy. Držák je ideální pro použití se všemi násadami s průměrem otvoru od 18 mm do 23 mm, jako jsou například naše hliníkové a teleskopické násady.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Textilní připevnění Kapsy
Materiál PA / Skelné vlákno / PP
Pracovní šířka (cm) 40
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt (kg) 0,5
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 110
Držák mopu Premium kapsový SafeClip 40 cm
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Příslušenství