Držák mopu Premium kapsový SafeClip 40 cm
Držák na mop (40 cm) s uchycením pomocí spony šetrné k zádům, otočný o 360° a s kapsou pro rychlou výměnu.
Držák na mop Kärcher (40 cm) s úchytem je vybaven úchytem šetrným k zádům, kloubem s otočností o 360° a praktickým uchycením do kapsy. Držák je ideální pro použití se všemi násadami s průměrem otvoru od 18 mm do 23 mm, jako jsou například naše hliníkové a teleskopické násady.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Materiál
|PA / Skelné vlákno / PP
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 110
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění