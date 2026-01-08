Damprenser SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Den begrænsede SC 3 Deluxe Anniversary Edition med særligt tilbehør for at markere virksomhedens 90 års jubilæum renser også buede overflader perfekt takket være det fleksible håndmundstykke.
SC 3 Deluxe Anniversary Edition, der markerer virksomhedens 90 års jubilæum, er en begrænset farvevariant med særligt tilbehør. Damprenseren er klar til at starte efter en opvarmningstid på kun 30 sekunder og fjerner op til 99,999 % af alle vira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ på hårde overflader. EasyFix gulvmundstykket med fleksibelt led og lamelteknologi giver fremragende ergonomi og perfekte rengøringsresultater. Det ekstra medfølgende fleksible håndmundstykke muliggør grundig og bekvem rengøring af både flade og buede glatte overflader ved at anvende et let tryk sammen med mikrofiberkluden af høj kvalitet, selv i tilfælde af genstridigt snavs. Dampreguleringen i to trin sikrer, at dampgennemstrømningen er perfekt tilpasset overfladen og graden af snavs hver gang. Tilbehørsrummet på selve apparatet giver en enkel og sikker måde at opbevare tilbehør, kabler og slanger på. Andre funktioner omfatter en integreret afkalkningspatron, en vandtank, der kan genopfyldes, når det er nødvendigt for uafbrudt rengøring, og en LED strimmel, der angiver driftstilstandene.
Funktioner og fordele
Kort opvarmningstid.Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
Praktisk tilbehørsopbevaring og parkeringspositionPraktisk opbevaring af tilbehør, forlængerrør, kabler og dampslange. Parkeringsposition til nem parkering af gulvmundstykket under pauser.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Tanken kan nemt fyldes når som helst - for nonstop damp uden afbrydelse af arbejdet. Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.
- Optimale rengøringsresultater på alle typer hårde gulve rundt omkring i hjemmet takket være effektiv lamelteknologi.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
- Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Tænd-/slukkontakt på maskinen.
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 75
|Varmeeffekt (W)
|1900
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,5
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Punktdyse
- Fleksibel hånddyse
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Børste til fuger
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på enhed (to-trins)
- Tank: kan genopfyldes efter behov.
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Teglfuger
Tilbehør
SC 3 Deluxe Anniversary Edition reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.