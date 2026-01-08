Oplev gulve så rene, at de skinner med FCV 3 Natural N og kombiner med naturligt gulvrensemiddel RM 538N for økologisk rengøring. Den 3-i-1 støvsuger/moppe med innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, vasker og tørrer, hvilket gør rengøring af hårde gulve, tæpper og endda opsamling af spildte væsker til en leg, og sparer op til 50 procent af tiden*. Vælg mellem tre rengøringstilstande – standardtilstand med vandfordeling, tørtilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** – og tag fat på ethvert snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rulleomdrejninger i minuttet sikrer ikke kun perfekte vaskeresultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Derudover leverer det langtidsholdbare batteri med op til 30 minutters driftstid til rengøring af op til 130 kvadratmeter non-stop og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.