Støvsuger og moppe FCV 4 Dry
3-i-1 Xtra!Clean - Støvsugning, gulvvask, tørring: den smarte FCV 4 Dry Støvsugermoppe med 45 minutters batteridriftstid, Dynamic!Control snavssensor og tørrestation - selv til gulvtæpper.
Oplev FCV 4 Dry - allrounderen med Thermo!Dry tørrestation, der vil revolutionere den måde, du rengører dine gulve på! 3-i-1-støvsugermoppen med den innovative Xtra!Clean-funktion støvsuger, vasker og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, gulvtæpper og endda fjerne spildte væsker. Det sparer op til 50% af tiden*. Vælg mellem fire rengøringstilstande - automatisk tilstand med Dynamic!Control-snavssensor, den smarte stair!Assist-tilstand, tørretilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** - og takl alt snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rulleomdrejninger i minuttet, sikrer ikke kun perfekte gulvvaskeresultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Den kraftfulde BLDC-motor og det langvarige batteri med op til 45 minutters drifttid rengører op til 200 kvadratmeter non-stop. Den har også et 3,2-tommer Vision!Clean-display, en automatisk start/stop-funktion og den effektive selvrensende funktion med Thermo!Dry varmtørring, samt en vaskbar Pure!Roll-rulle for maksimal brugervenlighed - helt uden at komme i kontakt med snavs.
Funktioner og fordele
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørringHalverer rengøringstiden* og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion er det ikke længere nødvendigt at støvsuge først. Fire rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiFjerner dokumenteret 99 %** af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Intelligent rengøring med Dynamic!Control og Vision!Clean.Intelligent auto-funktion med Dynamic!Control snavssensor justerer automatisk sugekraften og vandmængden efter snavset – for maksimal driftstid. Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringsfunktion vises altid på det store 3,2-tommer Vision!Clean-display. Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
Smart Stair!Assist-rengøringsfunktion og automatisk start/stop.
- Pauser i rengøringen er ikke noget problem takket være auto-start/stop-funktionen – når som helst og hvor som helst.
- Rengør trapper og trange rum med lethed fra enhver position, selv i en vinkel på 90°, takket være Stair!Assist-funktionen med deaktiveret auto-start/stop-funktion.
Ultra-kraftig Advanced!Power-funktion.
- Fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med dobbelt så stor sugekraft og 20 % mere vandfordeling end i auto-tilstand.
- Gulvene er tørre på ingen tid, så de kan betrædes med det samme.
Kraftig BLDC-motor og effektiv Comfort!Cell-batteri.
- Avanceret børsteløs motorteknologi for lang levetid, høj pålidelighed og imponerende sugekraft og moppeevne ved høje hastigheder.
- Maksimal bevægelsesfrihed med op til 45 minutters batteritid – ideel til arealer op til 200 m².
- Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystem
- Flerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt.
- Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften.
- Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
System!Clean selvrensende,Thermo!Dry og Pure!Roll-rulle
- Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rulleomdrejninger i minuttet og praktisk varmlufttørring af rullen – for hurtig og bekvem rengøring uden kontakt med snavs.
- Praktisk varmlufttørring af de vandførende dele og rullen med 70 °C varmluft – for hygiejnisk og ren opbevaring af apparatet uden lugtgener.
- Rullerne kan vaskes i maskine ved 60 °C for ekstra bekvemmelighed, hygiejne og bæredygtighed.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Areal pr. opladning (m²)
|200
|Vandtank, rent vand (ml)
|750
|Vandtank, snavset vand (ml)
|450
|Nominelt effektoptag (W)
|180
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|250
|Tørretid for gulvet (min)
|min. 2
|Batterispænding (V)
|18
|Batteriets driftstid (min)
|max. 45
|Batteriets opladningstid (min)
|240
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher-støvsugermopperne kan halvere din rengøringstid, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra gulvene i ét trin, så det ikke er nødvendigt at støvsuge før moppingen. /
** Baseret på tests udført af et uafhængigt testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-tilstanden fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med dobbelt så stor sugekraft og 20 procent større vandmængde sammenlignet med auto-tilstanden.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 1 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation med tørrefunktion
- Rengøringsbørste
- Fladfilter: 1 Stk.
- Svampfilter: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Dobbeltfiltersystem
- Selvrensende tilstand
- Automatisk tilstand
- Trappetilstand
- POWER-tilstand
- Tørretilstand
- Fyldningsindikator for ferskvandstank
- Fyldningsindikator for spildevandstank
- Transporthjul
- Bærehåndtag.
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- På tæpper med lav luv
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
- Væsker.
- Dyrehår.