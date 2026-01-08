Støvsuger og moppe FCV 4 Dry

3-i-1 Xtra!Clean - Støvsugning, gulvvask, tørring: den smarte FCV 4 Dry Støvsugermoppe med 45 minutters batteridriftstid, Dynamic!Control snavssensor og tørrestation - selv til gulvtæpper.

Oplev FCV 4 Dry - allrounderen med Thermo!Dry tørrestation, der vil revolutionere den måde, du rengører dine gulve på! 3-i-1-støvsugermoppen med den innovative Xtra!Clean-funktion støvsuger, vasker og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, gulvtæpper og endda fjerne spildte væsker. Det sparer op til 50% af tiden*. Vælg mellem fire rengøringstilstande - automatisk tilstand med Dynamic!Control-snavssensor, den smarte stair!Assist-tilstand, tørretilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** - og takl alt snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rulleomdrejninger i minuttet, sikrer ikke kun perfekte gulvvaskeresultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Den kraftfulde BLDC-motor og det langvarige batteri med op til 45 minutters drifttid rengører op til 200 kvadratmeter non-stop. Den har også et 3,2-tommer Vision!Clean-display, en automatisk start/stop-funktion og den effektive selvrensende funktion med Thermo!Dry varmtørring, samt en vaskbar Pure!Roll-rulle for maksimal brugervenlighed - helt uden at komme i kontakt med snavs.

Funktioner og fordele
Støvsuger og moppe FCV 4 Dry: 3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørring
Halverer rengøringstiden* og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion er det ikke længere nødvendigt at støvsuge først. Fire rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Støvsuger og moppe FCV 4 Dry: Effektiv Hygienic!Spin-teknologi
Fjerner dokumenteret 99 %** af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Støvsuger og moppe FCV 4 Dry: Intelligent rengøring med Dynamic!Control og Vision!Clean.
Intelligent auto-funktion med Dynamic!Control snavssensor justerer automatisk sugekraften og vandmængden efter snavset – for maksimal driftstid. Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringsfunktion vises altid på det store 3,2-tommer Vision!Clean-display. Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
Smart Stair!Assist-rengøringsfunktion og automatisk start/stop.
  • Pauser i rengøringen er ikke noget problem takket være auto-start/stop-funktionen – når som helst og hvor som helst.
  • Rengør trapper og trange rum med lethed fra enhver position, selv i en vinkel på 90°, takket være Stair!Assist-funktionen med deaktiveret auto-start/stop-funktion.
Ultra-kraftig Advanced!Power-funktion.
  • Fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med dobbelt så stor sugekraft og 20 % mere vandfordeling end i auto-tilstand.
  • Gulvene er tørre på ingen tid, så de kan betrædes med det samme.
Kraftig BLDC-motor og effektiv Comfort!Cell-batteri.
  • Avanceret børsteløs motorteknologi for lang levetid, høj pålidelighed og imponerende sugekraft og moppeevne ved høje hastigheder.
  • Maksimal bevægelsesfrihed med op til 45 minutters batteritid – ideel til arealer op til 200 m².
  • Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystem
  • Flerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt.
  • Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften.
  • Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
System!Clean selvrensende,Thermo!Dry og Pure!Roll-rulle
  • Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rulleomdrejninger i minuttet og praktisk varmlufttørring af rullen – for hurtig og bekvem rengøring uden kontakt med snavs.
  • Praktisk varmlufttørring af de vandførende dele og rullen med 70 °C varmluft – for hygiejnisk og ren opbevaring af apparatet uden lugtgener.
  • Rullerne kan vaskes i maskine ved 60 °C for ekstra bekvemmelighed, hygiejne og bæredygtighed.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Areal pr. opladning (m²) 200
Vandtank, rent vand (ml) 750
Vandtank, snavset vand (ml) 450
Nominelt effektoptag (W) 180
Fremdrift Motor uden børste.
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50
Arbejdsbredde, ruller (mm) 250
Tørretid for gulvet (min) min. 2
Batterispænding (V) 18
Batteriets driftstid (min) max. 45
Batteriets opladningstid (min) 240
Batteritype Litium-ion batteri
Farve sort
Vægt uden tilbehør (kg) 6,1
Vægt inkl. emballage (kg) 9,2
Mål (L x B x H) (mm) 278 x 232 x 1130

* Kärcher-støvsugermopperne kan halvere din rengøringstid, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra gulvene i ét trin, så det ikke er nødvendigt at støvsuge før moppingen. /
** Baseret på tests udført af et uafhængigt testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-tilstanden fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med dobbelt så stor sugekraft og 20 procent større vandmængde sammenlignet med auto-tilstanden.

Scope of supply

  • Multioverflade ruller: 1 Stk.
  • Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
  • Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation med tørrefunktion
  • Rengøringsbørste
  • Fladfilter: 1 Stk.
  • Svampfilter: 1 Stk.

Udstyr

  • 2-tank system
  • Dobbeltfiltersystem
  • Selvrensende tilstand
  • Automatisk tilstand
  • Trappetilstand
  • POWER-tilstand
  • Tørretilstand
  • Fyldningsindikator for ferskvandstank
  • Fyldningsindikator for spildevandstank
  • Transporthjul
  • Bærehåndtag.
Støvsuger og moppe FCV 4 Dry
Videoer
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • På tæpper med lav luv
  • Selv genstridige snavs
  • Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
  • Fint snavs.
  • Støvsugning af tørt snavs.
  • Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
  • Væsker.
  • Dyrehår.
Tilbehør
Rengøringsmidler