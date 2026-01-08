Oplev FCV 4 Dry Extra - allrounderen med Thermo!Dry tørrestation, der vil revolutionere den måde, du rengører dine gulve på! 3-i-1-støvsugermoppen med den innovative Xtra!Clean-funktion støvsuger, vasker og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, gulvtæpper og endda fjerne spildte væsker. Det sparer op til 50% af tiden*. Vælg mellem fire rengøringstilstande - automatisk tilstand med Dynamic!Control-snavssensor, den smarte stair!Assist-tilstand, tørretilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** - og takl alt snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rulleomdrejninger i minuttet, sikrer ikke kun perfekte gulvvaskeresultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Den kraftfulde BLDC-motor og det langvarige batteri med op til 45 minutters drifttid rengører op til 200 kvadratmeter non-stop. Den har også et 3,2-tommer Vision!Clean-display, en automatisk start/stop-funktion og den effektive selvrensende funktion med Thermo!Dry varmtørring, samt to vaskbar Pure!Roll-rulle for maksimal brugervenlighed - helt uden at komme i kontakt med snavs.