Støvsuger og moppe FCV 4 Natural N
3-i-1 Xtra!Clean - Støvsugning, gulvvask, tørring: den smarte FCV 4 Støvsugermoppe med 45 minutters batteridriftstid, Dynamic!Control snavssensor og naturligt rengøringsmiddel - selv på gulvtæpper.
Oplev FCV 4 Natural N - allrounderen, der vil revolutionere den måde, du rengører dine gulve på, og som er særligt miljøvenlig, takket være det naturlige gulvrengøringsmiddel RM 538N! 3-i-1-støvsugermoppen med den innovative Xtra!Clean-funktion støvsuger, vasker og tørrer, hvilket gør det nemt at rengøre hårde gulve, gulvtæpper og endda fjerne spildte væsker. Det sparer op til 50% af tiden*. Vælg mellem fire rengøringstilstande - automatisk tilstand med Dynamic!Control-snavssensor, den smarte stair!Assist-tilstand, tørretilstand og den kraftfulde Advanced!Power-tilstand*** - og takl alt snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rulleomdrejninger i minuttet, sikrer ikke kun perfekte gulvvaskeresultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne** for hygiejnisk renlighed. Den kraftfulde BLDC-motor og det langvarige batteri med op til 45 minutters drifttid rengør op til 200 kvadratmeter non-stop. Den har også et 3,2-tommer Vision!Clean-display, en automatisk start/stop-funktion og selvrensende funktion, samt en vaskbar Pure!Roll-rulle for maksimal brugervenlighed - helt uden at komme i kontakt med snavs.
Funktioner og fordele
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørringHalverer rengøringstiden* og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion er det ikke længere nødvendigt at støvsuge først. Fire rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiFjerner dokumenteret 99 %** af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Intelligent rengøring med Dynamic!Control og Vision!Clean.Intelligent autotilstand med Dynamic!Control snavssensor justerer automatisk sugekraft og vandmængde efter tilsmudsningsgraden – for maksimal driftstid. Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringstilstand er altid synlige på det store 3,2-tommer Vision!Clean-display. Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
Smart Stair!Assist-rengøringsfunktion og automatisk start/stop.
- Pauser i rengøringen er ikke noget problem takket være auto-start/stop-funktionen – når som helst og hvor som helst.
- Rengør nemt trapper og trange rum fra enhver position, selv i en 90° vinkel, takket være Stair!Assist-tilstanden med deaktiveret automatisk start/stop-funktion.
Ultra-kraftig Advanced!Power-funktion.
- Fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med dobbelt så stor sugekraft og 20 % mere vandfordeling end i auto-tilstand.
- Gulvene er tørre på ingen tid, så de kan betrædes med det samme.
Kraftig BLDC-motor og effektiv Comfort!Cell-batteri.
- Avanceret børsteløs motorteknologi for lang levetid, høj pålidelighed og imponerende sugekraft og moppeevne ved høje hastigheder.
- Maksimal bevægelsesfrihed med op til 45 minutters batteritid – ideel til arealer op til 200 m².
- Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystem
- Flerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt.
- Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften.
- Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
System!Clean selvrensende funktion og Pure!Roll-rulle
- Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rullerumninger i minuttet – til hurtig og bekvem rengøring uden at komme i kontakt med snavs.
- Rullerne kan vaskes i maskine ved 60 °C for ekstra bekvemmelighed, hygiejne og bæredygtighed.
- Praktisk opbevaring af enheden og tilbehør, selv under opladning.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Areal pr. opladning (m²)
|200
|Vandtank, rent vand (ml)
|750
|Vandtank, snavset vand (ml)
|450
|Nominelt effektoptag (W)
|180
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|250
|Tørretid for gulvet (min)
|min. 2
|Batterispænding (V)
|18
|Batteriets driftstid (min)
|max. 45
|Batteriets opladningstid (min)
|240
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher-støvsugermopperne kan halvere din rengøringstid, da almindeligt husholdningssnavs kan fjernes fra gulvene i ét trin, så det ikke er nødvendigt at støvsuge før moppingen. /
** Baseret på tests udført af et uafhængigt testlaboratorium. /
*** Advanced!Power-tilstanden fjerner selv det mest genstridige, indtørrede snavs med dobbelt så stor sugekraft og 20 procent større vandmængde sammenlignet med auto-tilstanden.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 1 Stk.
- Rengøringsmiddel: Naturligt gulvrengøringsmiddel RM 538N, 500 ml
- Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation
- Rengøringsbørste
- Fladfilter: 1 Stk.
- Svampfilter: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Dobbeltfiltersystem
- Selvrensende tilstand
- Automatisk tilstand
- Trappetilstand
- POWER-tilstand
- Tørretilstand
- Fyldningsindikator for ferskvandstank
- Fyldningsindikator for spildevandstank
- Transporthjul
- Bærehåndtag.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- På tæpper med lav luv
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
- Væsker.
- Dyrehår.