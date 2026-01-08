Luftrenser AF 20
Hurtig luftrensning i rum på 20 m²* til 40 m²: den kompakte AF 20 luftrenser med HEPA-filtrering og aktivt kul fjerner pålideligt patogener, fint støv, allergener og lugte.
Perfekt luftrensning til små rum, børneværelser og individuelle arbejdsrum – luftrenseren AF 20 renser luften indendørs for allergener, forureningskilder og patogener med sit flerlags filtersystem. Andre features inkluderer det aktive kulfilter samt et display til alfanumerisk at indikere luftkvaliteten i PM2,5 partikler i µg/m³ og luftkvaliteten via en farvekode. Luftrenseren udgør også et godt valg på grund af dens timer-funktion, børnelås, nattilstand og meget støjsvage drift samt en filtereffektivitet på 99,95 % for 0,3 µm partikler og en højkvalitets lasersensor til den automatiske tilstand. Det betyder, at den automatiske tilstand og ydelsesniveauet tilpasser sig niveauet af luftforurening automatisk. Derudover har filteret en levetid på omkring et år, afhængigt af niveauet af luftforurening og brugsintensiteten.
Funktioner og fordele
High Protect 13-filterHEPA-filter til fjernelse af patogener og aerosoler. Binder lugte og kemiske dampe.
Dobbelt lufttilførselssystemTakket være luftindtag på begge sider garanteres en høj luftgennemstrømning.
DisplayIndikation af luftkvaliteten i µg/m³ samt filter- og maskinstatus.
Støjsvag drift
- Letkørende motorer og ventilatorer og støjsvage luftkanaler.
Automatisk tilstand
- Sensorerne kontrollerer den automatiske tilstand og tilpasser ydelsesniveauet til luftkvaliteten.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Tilsluttet effekt (W)
|24
|Egnet rumhøjde (m²)
|Op til 40
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|Op til 220
|Filtereffektivitet afhængigt af partikelstørrelse (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Effektindstillinger
|3
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 220 x 346
* Anbefalet værelsesstørrelse baseret på en loftshøjde på 3 m og luftudveksling tre gange i timen til drift på højeste ydelsesniveau.
Udstyr
- Dobbeltfiltersystem
- Poseskift indikator
- Luftkvalitetsdisplay
- Betjening af enheden med touchfunktion
- Automatisk tilstand
- Nattilstand
- Låsefunktion
- Timer program
Videoer
Anvendelsesområder
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning
Tilbehør
AF 20 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.