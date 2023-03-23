BATTERIDREVET TØNDEPUMPE

Praktisk og miljøvenlig vanding: Brug opsamlet regnvand fra en vandtønde, havedam eller IBC-beholder med den fleksible og batteridrevne tøndepumpe – uden behov for en vandhane, et strømudtag eller en vandkande.

Fordele

Ingen behov for vandtilslutning

Den ledningsfri tøndepumpe er selvforsynende: Maskinen har ikke brug for en separat vandtilslutning, men bruger i stedet regnvand opsamlet i en vandtønde eller IBC-beholder. Det betyder, at du kan vande f.eks. dine blomster og køkkenhaven i kolonihaven uden behov for en vandtilslutning.

Kärcher batteritønde pumpe, intet behov for vandtilslutning

Ingen behov for strømforsyning

Et kraftfuldt batteri i stedet for en ledning: Tøndepumpen er batteridrevet og behøver ikke en strømforsyning. Det giver meget mere fleksibilitet: Produkter med ledninger har et begrænset brugsområde på grund af ledningens længde. Modsat gør tøndepumpen det muligt at vande helt uden ledninger, også på steder uden en strømforsyning.

Kärcher batteritønde pumpe, ikke behov for en strømforsyning

Praktisk

Mere effektiv, mere ergonomisk, mere enkel: Sammenlignet med en vandkande er en regnvandstønde meget mere praktisk. Kontakten er i niveau med kanten af tønden, så du behøver ikke at bøje dig ned. Det er slut med at slæbe rundt på tunge vandkander, da vandet tages direkte fra tønden og kan bruges til at vande haven med en haveslange og spray-pistoler til haven.

Vanding med batteritøndepumpen

Vandbesparende

Tøndepumpen passer også ned i smalle åbninger, som f.eks. i en IBC-beholder. Det sparer tid og vand, da det opsamlede regnvand nemt kan genbruges.

Spar vand med Kärcher batteritøndepumpe

Vandingskilder

Batteridrevne tøndepumper er ideelle til vanding af køkkenhaver og blomster med regnvand fra en tønde eller en IBC-beholder. Mulig brug:

  • Regnvandstønde

  • Vandtønde

  • IBC-beholder

Typisk brug af batteridrevne tøndepumper

Schrebergarten - Fasspumpe

Kolonihave

Særligt ældre grundstykker har ofte ikke elektricitet. Hvis du har brug for at vande jævnligt, kan du gøre havevandingen meget nemmere med en batteridrevet tøndepumpe til regnvand.

Gemüse- und Kräutergarten - Fasspumpe

Køkken- og urtehave

For at sikre, at køkkenhaven og urtespiralen ved siden af terrassen eller i haven bag huset trives, kan de vandes plantevenligt med kalkfrit regnvand ved hjælp af en tøndepumpe til regnvand.

Rasenbewässerung - Fasspumpe

Vanding af plænen

Den ledningsfri tøndepumpe egner sig også til at vande større områder, som f.eks. plæner. Vandet fra regnvandstønder er et ressourcebesparende alternativ til postevand.

Highlights

Er du haveejer, og er du træt af at slæbe tunge vandkander rundt i haven, men har ikke et strømudtag, er den ledningsfri tøndepumpe BP 2.000-18 lavet specielt til dig. Den kan betjenes med et hvilken som helst 18 V Battery Power-batteri fra Kärcher, så du kan bruge alternative vandingskilder, hvor du ønsker, også selv om der ikke er noget strømudtag i haven. Det sparer på drikkevandet og sparer dig for at anstrenge både ryggen og din pengepung – ideelt til små haver, cottage-haver, kolonihaver og hvor der ellers er vand og tørstige planter, men ingen strømforsyning.

Batteridrevet tøndepumpe – features

Kärcher: Tøndepumper

Klar til brug med det samme

Den ledningsfri tøndepumpe er det praktiske alternativ til vandkanden og er klar til brug på kun få trin.

Kärcher: Tøndepumper - Variabel slangeposition

Variabel slangeposition

Slangesystemet kan tilsluttes vandingskilder i tre positioner.

Kärcher: Tøndepumper

Sikkerhed og komfort

Batteriets beslag er placeret oven på regntønden, så den ikke kan komme i kontakt med vand. Tøndepumpen har fleksibel montering på tøndekanten, så den sidder godt fast.

Kärcher: Tøndepumper - Slangeguide

Slangeguide

Slangeguiden på kanten af tønden sikrer, at haveslangen ikke bøjer eller beskadiges af skarpe kanter.

Kärcher: Tøndepumper - Batteri Display

Praktisk og energibesparende

Takket være den integrerede kontakt på tilbehøret til tøndekanten kan den ledningsfri tøndepumpe tændes og slukkes når som helst. Det sparer energi.

Kärcher: Tøndepumper - Gennemsigtighed

Gennemsigtighed er vigtigt!

Det gennemsigtige overtræk over displayet betyder, at batteristatus kan aflæses når som helst.

Kärcher: Tøndepumper med ergonomisk bærer håndtag

Innovativ og praktisk

Kärchers ledningsfri tøndepumper er udstyret med en slange, der kan justeres i længden, og et forfilter.

Kärcher: Tøndepumper - Flytbart filtersystem

Flytbart filtersystem

Forfilteret forebygger partikler af snavs i at blive suget op og sikrer dermed problemfri drift. Hvis forfilteret bliver beskidt, kan det renses i få, enkle trin.

FAQ om den batteridrevne tøndepumpe

Leveringshøjden er op til 20 m.

BP 2.000-18 Barrel kan pumpe op til 2000 l/t.

Ledningen fra pumpen til batteriholderen er designet til at nå en nedsænkningsdybde på op til 1,8 m.

Diameteren på BP 2.000-18 Barrel er 100 mm. Det gør det muligt at bruge den batteridrevne tøndepumpe I små åbninger, som f.eks. i IBC-beholdere.

Pumpekapaciteten er 2 bar.

Der følger en 1 m lang slange med pumpen. Den kan dog udskiftes med et længere slangesystem.

Den batteridrevne tøndepumpe er kompatibel med alle Kärchers 18 V Battery Power- og 18 V Battery Power Plus-batterier.

18 V 2,5 Ah Kärcher Battery Power-batteri → maks. 25 min

18 V 5,0 Ah Kärcher Battery Power-batteri → maks. 50 min

Kärchers batteriplatform Battery Power

Den batteridrevne tøndepumpe er et produkt i Kärchers batteriplatform Battery Power. Tag et kig på hele produktserien, og se, hvilke andre produkter der er kompatible med dine 18 V Battery Power-batterier.

18 V Battery Power

Du finder alle enheder fra Kärchers batteriplatform 18V Battery Power her.
