BATTERIDREVET TØNDEPUMPE
Praktisk og miljøvenlig vanding: Brug opsamlet regnvand fra en vandtønde, havedam eller IBC-beholder med den fleksible og batteridrevne tøndepumpe – uden behov for en vandhane, et strømudtag eller en vandkande.
Fordele
Ingen behov for vandtilslutning
Den ledningsfri tøndepumpe er selvforsynende: Maskinen har ikke brug for en separat vandtilslutning, men bruger i stedet regnvand opsamlet i en vandtønde eller IBC-beholder. Det betyder, at du kan vande f.eks. dine blomster og køkkenhaven i kolonihaven uden behov for en vandtilslutning.
Ingen behov for strømforsyning
Et kraftfuldt batteri i stedet for en ledning: Tøndepumpen er batteridrevet og behøver ikke en strømforsyning. Det giver meget mere fleksibilitet: Produkter med ledninger har et begrænset brugsområde på grund af ledningens længde. Modsat gør tøndepumpen det muligt at vande helt uden ledninger, også på steder uden en strømforsyning.
Praktisk
Mere effektiv, mere ergonomisk, mere enkel: Sammenlignet med en vandkande er en regnvandstønde meget mere praktisk. Kontakten er i niveau med kanten af tønden, så du behøver ikke at bøje dig ned. Det er slut med at slæbe rundt på tunge vandkander, da vandet tages direkte fra tønden og kan bruges til at vande haven med en haveslange og spray-pistoler til haven.
Vandbesparende
Tøndepumpen passer også ned i smalle åbninger, som f.eks. i en IBC-beholder. Det sparer tid og vand, da det opsamlede regnvand nemt kan genbruges.
Vandingskilder
Batteridrevne tøndepumper er ideelle til vanding af køkkenhaver og blomster med regnvand fra en tønde eller en IBC-beholder. Mulig brug:
-
Regnvandstønde
-
Vandtønde
-
IBC-beholder
Typisk brug af batteridrevne tøndepumper
Kolonihave
Særligt ældre grundstykker har ofte ikke elektricitet. Hvis du har brug for at vande jævnligt, kan du gøre havevandingen meget nemmere med en batteridrevet tøndepumpe til regnvand.
Køkken- og urtehave
For at sikre, at køkkenhaven og urtespiralen ved siden af terrassen eller i haven bag huset trives, kan de vandes plantevenligt med kalkfrit regnvand ved hjælp af en tøndepumpe til regnvand.
Vanding af plænen
Den ledningsfri tøndepumpe egner sig også til at vande større områder, som f.eks. plæner. Vandet fra regnvandstønder er et ressourcebesparende alternativ til postevand.
Highlights
Er du haveejer, og er du træt af at slæbe tunge vandkander rundt i haven, men har ikke et strømudtag, er den ledningsfri tøndepumpe BP 2.000-18 lavet specielt til dig. Den kan betjenes med et hvilken som helst 18 V Battery Power-batteri fra Kärcher, så du kan bruge alternative vandingskilder, hvor du ønsker, også selv om der ikke er noget strømudtag i haven. Det sparer på drikkevandet og sparer dig for at anstrenge både ryggen og din pengepung – ideelt til små haver, cottage-haver, kolonihaver og hvor der ellers er vand og tørstige planter, men ingen strømforsyning.
Batteridrevet tøndepumpe – features
Klar til brug med det samme
Den ledningsfri tøndepumpe er det praktiske alternativ til vandkanden og er klar til brug på kun få trin.
Variabel slangeposition
Slangesystemet kan tilsluttes vandingskilder i tre positioner.
Sikkerhed og komfort
Batteriets beslag er placeret oven på regntønden, så den ikke kan komme i kontakt med vand. Tøndepumpen har fleksibel montering på tøndekanten, så den sidder godt fast.
Slangeguide
Slangeguiden på kanten af tønden sikrer, at haveslangen ikke bøjer eller beskadiges af skarpe kanter.
Praktisk og energibesparende
Takket være den integrerede kontakt på tilbehøret til tøndekanten kan den ledningsfri tøndepumpe tændes og slukkes når som helst. Det sparer energi.
Gennemsigtighed er vigtigt!
Det gennemsigtige overtræk over displayet betyder, at batteristatus kan aflæses når som helst.
Innovativ og praktisk
Kärchers ledningsfri tøndepumper er udstyret med en slange, der kan justeres i længden, og et forfilter.
Flytbart filtersystem
Forfilteret forebygger partikler af snavs i at blive suget op og sikrer dermed problemfri drift. Hvis forfilteret bliver beskidt, kan det renses i få, enkle trin.
FAQ om den batteridrevne tøndepumpe
Kärchers batteriplatform Battery Power
Den batteridrevne tøndepumpe er et produkt i Kärchers batteriplatform Battery Power. Tag et kig på hele produktserien, og se, hvilke andre produkter der er kompatible med dine 18 V Battery Power-batterier.