Er du haveejer, og er du træt af at slæbe tunge vandkander rundt i haven, men har ikke et strømudtag, er den ledningsfri tøndepumpe BP 2.000-18 lavet specielt til dig. Den kan betjenes med et hvilken som helst 18 V Battery Power-batteri fra Kärcher, så du kan bruge alternative vandingskilder, hvor du ønsker, også selv om der ikke er noget strømudtag i haven. Det sparer på drikkevandet og sparer dig for at anstrenge både ryggen og din pengepung – ideelt til små haver, cottage-haver, kolonihaver og hvor der ellers er vand og tørstige planter, men ingen strømforsyning.