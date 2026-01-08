Husvandværk BP 3.200 Home
Det kraftfulde BP 3.200 Home husvandværk med integrerede trykudligningstank pumper automatisk billigt genbrugsvand gennem hele huset.
Billigt genbrugt vand til vaskemaskiner, toiletskyl, mm.: BP 3.200 Home pumpen imponerer med Kärchers beviste kvalitet og sikrer en pålidelig service vandforsyning i hjemmet. Dette vil sige, at alternative vandkilder, såsom brønde eller cisterner, kan blive tappet og brugt pålideligt og belejligt - helt automatisk med tilstrækkeligt tryk og en imponerende leveringshastighed. BP 3.200 Home tænder automatisk som det er påkrævet og slukker derefter igen. Kontraventilen og det integrerede tryk display er lige så meget en del af det omfattende udstyr som trykudligningstanken (19 liter) og termobeskyttelse. Bærehåndtaget gør maskinen nem at håndtere og transportere. Pumpens fødder kan fastgøres til gulvet med skruer, for at sikre at pumpen står sikkert. BP 3.200 Home er nem at bruge grundet tænd/sluk kontakten på siden af pumpen. Høj kvalitets komponenterne såsom den rustfrie stålflange og motorakslen ser ikke bare godt ud, men garanterer også en ekstra lang levetid.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Integreret temperatur beskyttelseBeskyttelse mod overophedning.
Rustfri stål flange og akselRobuste materialer sikrer lang levetid.
Indbygget manometer
- Perfekt kontrol og vedligeholdelse.
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|600
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3200
|Leveringshoved (m)
|max. 36
|Tryk (bar)
|max. 3,6
|Driftstryk (bar)
|1,5 - 2,8
|Sugehøjde, max. (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|439 x 269 x 517
Scope of supply
- Inkluderer 2 adaptorer til G 1 pumper
Udstyr
- Indbygget trykbeholder: 19 l
- Indbygget manometer
- Stænksikret tænd/sluk knap
- Termostat
- Rustfri stål flange og aksel
- Inkluderer kontraventil
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
Anvendelsesområder
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.
