Den kraftfulde hjemmepumpe BP 4.900 Home med integreret trykkompensatortank pumper automatisk vand fra alternative kilder som genvundet vand gennem hele huset.

Hjemmepumpen BP 4.900 Home gør det muligt pålideligt og automatisk at pumpe vand til brug derhjemme. Den yder tryk, der, hvor du vil bruge den, som f.eks. når den forsyner en vaskemaskine eller et badeværelse. I den kendte, høje Kärcher-kvalitet sørger den kraftfulde BP 4.900 Home at gøre vand tilgængelig fra alternative kilder, som f.eks. brønde eller tanke. Ultra-praktisk: Hjemmepumpen tænder og slukker automatisk efter behov. Det omfattende pumpeudstyr inkluderer en kontraventil, integreret trykindikator, en 24-liters trykkompensatortank og termobeskyttelse. Den integrerede termobeskyttelse sikrer yderligere sikkerhed i nødstilfælde: Pumpen slukker automatisk, når den løber tør. Pumpen er desuden meget langtidsholdbar, takket være komponenter af rustfrit stål. Og støtteben, der kan sikres til underlaget med skruer, garanterer altid en stabil position.

Funktioner og fordele
Husvandværk BP 4.900 Home: Robust og holdbar
Robust og holdbar
Kärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Husvandværk BP 4.900 Home: Integreret temperatur beskyttelse
Integreret temperatur beskyttelse
Beskyttelse mod overophedning.
Husvandværk BP 4.900 Home: Rustfri stål flange og aksel
Rustfri stål flange og aksel
Robuste materialer sikrer lang levetid.
Indbygget manometer
  • Perfekt kontrol og vedligeholdelse.
Optimerede adaptere
  • Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Støtteben med skrueløsning
  • Perfekt til permanent installation.
Separat påfyldningshul
  • Nem påfyldning før brug.
Specifikationer

Teknisk data

Nominelt effektoptag (W) 1150
Max. flowhastighed (l/h) < 4900
Leveringshoved (m) max. 50
Tryk (bar) max. 5
Driftstryk (bar) 1,5 - 3,5
Sugehøjde, max. (m) 8
Udgangstemperatur (°C) max. 35
Tilslutningsgevind G1
Ledning (m) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Farve sort
Vægt uden tilbehør (kg) 13,9
Vægt inkl. emballage (kg) 18
Mål (L x B x H) (mm) 506 x 269 x 540

Scope of supply

  • Inkluderer 2 adaptorer til G 1 pumper

Udstyr

  • Indbygget trykbeholder: 24 l
  • Indbygget manometer
  • Stænksikret tænd/sluk knap
  • Termostat
  • Rustfri stål flange og aksel
  • Inkluderer kontraventil
  • Separat påfyldningshul
  • Vanddræningsventil
Anvendelsesområder
  • Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.
Tilbehør
