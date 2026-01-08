Husvandværk BP 4.900 Home
Den kraftfulde hjemmepumpe BP 4.900 Home med integreret trykkompensatortank pumper automatisk vand fra alternative kilder som genvundet vand gennem hele huset.
Hjemmepumpen BP 4.900 Home gør det muligt pålideligt og automatisk at pumpe vand til brug derhjemme. Den yder tryk, der, hvor du vil bruge den, som f.eks. når den forsyner en vaskemaskine eller et badeværelse. I den kendte, høje Kärcher-kvalitet sørger den kraftfulde BP 4.900 Home at gøre vand tilgængelig fra alternative kilder, som f.eks. brønde eller tanke. Ultra-praktisk: Hjemmepumpen tænder og slukker automatisk efter behov. Det omfattende pumpeudstyr inkluderer en kontraventil, integreret trykindikator, en 24-liters trykkompensatortank og termobeskyttelse. Den integrerede termobeskyttelse sikrer yderligere sikkerhed i nødstilfælde: Pumpen slukker automatisk, når den løber tør. Pumpen er desuden meget langtidsholdbar, takket være komponenter af rustfrit stål. Og støtteben, der kan sikres til underlaget med skruer, garanterer altid en stabil position.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarKärcher tilbyder en udvidet 5-års garanti.
Integreret temperatur beskyttelseBeskyttelse mod overophedning.
Rustfri stål flange og akselRobuste materialer sikrer lang levetid.
Indbygget manometer
- Perfekt kontrol og vedligeholdelse.
Optimerede adaptere
- Optimalt tætningssystem for nem pumpetilslutning uden brug af værktøj.
Støtteben med skrueløsning
- Perfekt til permanent installation.
Separat påfyldningshul
- Nem påfyldning før brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1150
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 4900
|Leveringshoved (m)
|max. 50
|Tryk (bar)
|max. 5
|Driftstryk (bar)
|1,5 - 3,5
|Sugehøjde, max. (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|18
|Mål (L x B x H) (mm)
|506 x 269 x 540
Scope of supply
- Inkluderer 2 adaptorer til G 1 pumper
Udstyr
- Indbygget trykbeholder: 24 l
- Indbygget manometer
- Stænksikret tænd/sluk knap
- Termostat
- Rustfri stål flange og aksel
- Inkluderer kontraventil
- Separat påfyldningshul
- Vanddræningsventil
Anvendelsesområder
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.
Tilbehør
BP 4.900 Home reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.