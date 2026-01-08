Brøndpumpe BP 4 Deep Well
Rubust brøndpumpe i rustfrit stål. Ideel ved anvendelse af alternative vandkilder til hus eller have. 6-trins drift sikrer god pumpehøjde. Kan nedsænkes 12 m. 15 m reb og kabel medfølger.
BP 4 Deep Well er velegnet som brøndpumpe, der kan nedsænkes i en regnvandsbrønd. Det oppumpede vand kan enten benyttes til havevanding eller – i forbindelse med en pressostat – til husholdningsbrug, hvor det kan forsyne vaskemaskiner eller toiletskyl. Pu
Funktioner og fordele
Pumpehus og tilslutningsgevind i rustfrit stålLang levetid og stødsikke
Inkluderer tilslutningsstuds og kontraventilHurtig tilslutning af 3/4 "og 1" slanger.
Pumpens base gør installationen letterePålidelig beskyttelse mod tilsmudsning ved nedsænkning og installation.
Tænd / sluk kontakt for enden af kablet
- Praktisk og sikker håndtering af pumpen
Inklusiv 15 meter reb til nedsænkning
- Sikkert greb i pumpen.
Integreret forfilter
- Beskytter pumpen mod tilsmudsning og øger dermed dens levetid og pålidelighed.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|700
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 4600
|Leveringshoved (m)
|43
|Tryk (bar)
|max. 4,3
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 12
|Minimum brøndrørsdiameter (mm)
|150
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|15
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|105 x 105 x 710
Scope of supply
- Slangetilslutning 1", 3/4" med slangeklemme
- Inklusive 30 m reb til nedsænkning
Udstyr
- Indbygget kontraventil
- Pumpehus og tilslutningsgevind i rustfrit stål
- Pumpens base gør installationen lettere
- Integreret forfilter
- Mulighed for at fastgøre et reb
- Separat tænd/sluk kontakt for enden af kablet
Anvendelsesområder
- Vanding af haven fra brønde.
