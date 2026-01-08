Havepumpe Home & Garden BP 4 Home & Garden
Robust og kraftfuld pumpe som kan forsyne hus og have BP 4 Home & Garden havepumpen er den ideelle løsning for vanding af haven eller til at virke som vandforsyning i huset f.eks. med regnvand.
Om det er til vanding, forsyning af vaskemaskinen eller toiletter - er den høje kvalitets Kärcher BP 4 Home & Garden havepumpe perfekt til brug af alternative vandkilder til genbrugeligt vand f.eks. vand fra tanke. Takket være den automatiske start/stop funktion kan pumpen automatisk tændes efter behov og slukkes igen senere. Maximal beskyttelse er inkluderet: pumpen er automatisk slukket grundet en tørløbsbeskyttelse og fejl-indikatoren lyser. Den kraftfulde pumpe er vedligeholdelsesfri og imponerer med et konstant tryk for optimal vanding af haven. En integreret fodkontakt, 2 stikkontakter så to tilslutningsenheder kan være i på samme tid og lyddæmpende gummifødder er andre gode funktioner. Standard forfilteret og den integrerede kontraventil, sikrer pålidelig betjening. Den gode kvalitet af materialerne sørger for et længere liv. Det er muligt at få en forlænget sikkerhed på 5 år.
Funktioner og fordele
Let at anvende i hus og havePålidelig forsyning til hjemmet og konstant tryk til havevanding.
Sikker og holdbarMed forfilter, kontraventil og tørløbsbeskyttelse som standard.
Automatisk Start/StopPumperne starter og stopper automatisk efter behov.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Display til fejlkontrol
- En suge eller tryk-relateret fejl angives.
To vandudtag
- Flere anvendelser, såsom plænenvanding med sprinkler samtidig med brug af en haveslange.
Fleksibel T-tilslutningsadapter
- Fleksibel installation – optimal tilpasning af tilsluttede slanger.
Praktisk fodkontakt
- Let et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|950
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 3800
|Leveringshoved (m)
|45
|Tryk (bar)
|max. 4,5
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 38
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,85
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|10,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Automatisk start / stop funktion
- Forfilter og kontraventil inkluderet
- Tørløbssikring
- Stor påfyldningsstuds
- Ergonomisk bærehåndtag
- Ledningsopbevaring
- Display til fejlkontrol
- To vandudtag
- Roterende lyddæmpende gummifødder
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.
Tilbehør
BP 4 Home & Garden reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.