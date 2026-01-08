Havepumpe Home & Garden BP 7 Home & Garden
Robust pumpe som kan forsyne hus eller have med vand fra alternative kilder. Kan forsyne 2 enheder samtidig, har auto start/stop og bruger 0 W i standby. 5 års garanti ved registrering.
Om det er konsekvent vanding af haven under tryk eller til forsyning til din opvaskemaskine eller toilet: Den langvarige og vedligeholdelsesfrie kvalitets havepumpe BP 7 Home & Garden er et hjælpende alternativ af en vandkilde til at give genbrugeligt vand. BP 7 Home & Garden havepumpen tænder selv takket være den automatiske start/stop funktion - og slukker igen. I et nødstilfælde vil tørløbsbeskyttelsesfunktionen slukke pumpen og fejl-indikatoren vil lyse. Femtrins løbetøjet imponerer med sin høje præstation, effektivitet og stille betjening. BP 7 Home & Garden kræver en lavere motorværdi end konventionelle trykpumper gør, med den samme gennemstrømningsværdi - energibesparende: ca. 30%. Pumpen skiller sig ikke bare ud for sine komfort funktioner såsom den integrerede fodkontakt, 2 stikkontakter så to tilslutningsenheder kan være i på samme tid og lyddæmpende gummifødder, men også for sine sikkerhedsfunktioner, såsom standard forfilteret og den integrerede kontraventil, som sikrer pålidelig betjening. Kärcher tilbyder en udvidet sikkerhed på 5 år.
Funktioner og fordele
Let at anvende i hus og have
- Pålidelig forsyning i hjemmet og konstant tryk til havevanding.
Sikker og holdbar
- Med forfilter, kontraventil og tørløbsbeskyttelse som standard.
Flertrins pumpe
- Yderst energieffektiv og næsten lydløs.
Automatisk Start/Stop
- Pumperne starter og stopper automatisk efter behov.
Optimalt sug
- Kvalitetspumpen pumper ubesværet vand fra 8 meters dybde, fra f.eks. en cisterne.
Display til fejlkontrol
- En suge eller tryk-relateret fejl angives.
To vandudtag
- Flere anvendelser, såsom plænenvanding med sprinkler samtidig med brug af en haveslange.
Fleksibel T-tilslutningsadapter
- Fleksibel installation – optimal tilpasning af tilsluttede slanger.
Praktisk fodkontakt
- Let et tænde og slukke – skånsom for ryggen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Nem at håndtere og flytte rundt på.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 6000
|Leveringshoved (m)
|60
|Tryk (bar)
|max. 6
|Løftehøjde (m)
|8
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Tilslutningsgevind
|G1
|Ledning (m)
|1,85
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|15,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Tilslutningsadapter til G1 pumper
Udstyr
- Optimeret forskruning
- Praktisk fodkontakt
- Automatisk start / stop funktion
- Forfilter og kontraventil inkluderet
- Tørløbssikring
- Stor påfyldningsstuds
- Ergonomisk bærehåndtag
- Ledningsopbevaring
- Display til fejlkontrol
- To vandudtag
- Roterende lyddæmpende gummifødder
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.
Tilbehør
BP 7 Home & Garden reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.