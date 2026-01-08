Dykpumpe - beskidt vand SP 1 Dirt
SP 1 Dirt er en kompakt dykpumpe med flyder til at dræne eller cirkulere beskidt vand. Kapacitet 5.500 l/t. 5 års garanti ved registrering.
Med en maksimal kapacitet af pumpen på 5.500 liter pr. time, er SP 1 Dirt dykpumpen den perfekte startniveau model når man hurtigt skal pumpe ud og cirkulerer vand fra vandpytter og havedamme. Den pumper pålideligt rent eller beskidt vand med snavspartikler på op til 20 millimeter store. For større snavspartikler, kan der sættes et valgfrit forfilter fast, hvilket beskytter pumpehjulet imod blokeringer, f.eks. fra grene. Tæthedsringen, som minder om den fra den professionelle sektor, er installeret i alle dykpumper og garanterer en ekstra lang levetid for pumpen. En forlænget garanti på 5 år er også muligt. Ydermere undervands skidtvandspumpen udstyret med en svømmeafbryder, hvilket tænder og slukker pumpen alt efter vandniveauet og beskytter den mod tørløb. Takket være muligheden for at sætte svømmeafbryderen på, kan pumpen bruges selv når der er lave vandniveauer, helt ned til det resterende vandniveau på 25 millimeter. Også praktisk: Quick Connect forbindelsestråden gør den ualmindelige hurtige og simple forbindelse af 1 1/4“ slanger muligt.
Funktioner og fordele
Keramisk pakningEkstra lang levetid.
FlyderTænder og slukker pumpen alt eftr vandstand for at undgå tørløb
Quick ConnectNem tilslutning af 1 1/4" slange
Designet til beskidt vand
- Pålidelig dræning af vand med smudspartiklerpå op til 20 mm.
Mulighed for fastgørelse af flyderen
- Skift til kontinuerlig dræning
Behageligt bærehåndtag
- Konfortablet håndtag der også kan brugews til at binde reb fast i
Robust og nem at påsætte for-filter som tilbehør
- Beskytter pumpen mod store smudspartikler, så tilstopning undgås.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|250
|Max. flowhastighed (l/h)
|< 5500
|Udgangstemperatur (°C)
|max. 35
|Leveringshoved (m)
|4,5
|Tryk (bar)
|max. 0,45
|Partikelstørrelse (mm)
|max. 20
|Nedsænkningsdybde (m)
|max. 7
|Min. restvand, manuel (mm)
|25
|Restvandstand (mm)
|25
|Tilslutningsgevind
|G1
|Forbindelsestråd på tryksiden
|Intern G1-tråd
|Ledning (m)
|10
|Spænding (V)
|230 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|229 x 238 x 303
Scope of supply
- Slangetilslutning: 1 1/4''
Udstyr
- Behageligt bærehåndtag
- Quick Connect for nem og hurtig tilslutning af slange
- Skift mellem manuel/automatisk funktion: Mulighed for at fastgøre flyder
- Flyder
- I auto-drift skifter pumpen automatisk efter vandstanden.
- I manuel drift kører pumpen indtil minimum mængde af vand er nået.
- Keramisk pakning
Anvendelsesområder
- Til at dræne havedamme
